Es intendente de Cambiemos y reconoce que “la gente no tiene para comer”

En una entrevista periodística, el jefe comunal Sergio Bordoni, de Tornquist, habló de la compleja situación económica que atraviesa su localidad. “Todos los intendentes tendríamos que hablar para que se sepa lo que vivimos en el interior del país. No podemos cambiar este rumbo, las tarifas siguen aumentando, la nafta también, y la inflación no puede pararse”.

El intendente, que pertenece a las filas de Cambiemos, rechazó ir por la reelección en 2019 y también criticó el rumbo económico que está llevando la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la Provincia.

“En este momento trato de subsistir”, sintetizó, en un duro análisis de la situación de los municipios frente a la actual crisis económica.

Para el intendente, proveniente de la Coalición Cívica, pensar en su reelección escapa a las posibilidades en un contexto donde la “coparticipación (de los municipios) está muy mala” y se gobierna “a duras penas pagando sueldos”.

“No, en este momento trato de subsistir. No estamos bien económicamente, de seguir la situación así no creo en mi reelección”, respondió para el medio Bahía Política.

Advirtió que los vecinos entre pagar impuestos municipales, o abonar las boletas de luz y gas y comprar alimentos, opta por estas últimas dos alternativas. En ese sentido, afirmó que la Municipalidad recaudaba 85% en total por tasas y ahora sólo llega al 60%.

“La gente dice que no puede comer, lo sufro y me preocupa y no tengo una respuesta para darles, tengo un presupuesto que no me alcanza. Hay una situación que la entiendo; viene el Tribunal de Cuentas y me dice que intime a los deudores, pero yo no puedo hacerlo porque la gente no puede comer”, aseveró.

Afirmó que hace “magia” para continuar haciendo obras porque el presupuesto no le alcanza y agregó que mantiene una deuda flotante de 9 millones de pesos.

“Las cosas no les salen” a Macri y a Vidal

Asimismo, se refirió a las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y si bien destacó que quieren que Argentina salga adelante, por ahora “las cosas no les salen”. “Todos los intendentes tendríamos que hablar para que se sepa lo que vivimos en el interior del país. No podemos cambiar este rumbo, las tarifas siguen aumentando, la nafta también, y la inflación no puede pararse”, se sinceró.

Fuente: Bahía Política