Es ley la reducción de impuestos provinciales a las tarifas

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó hoy el proyecto de ley que bajará los impuestos provinciales en las boletas de servicios públicos.

La iniciativa permitirá reducir las tarifas de electricidad en un 15,7 % promedio, del 6,3 % en las de gas y en un 6,2 % en las de agua y cloaca.

Cabe destacar que las reducciones incluyen las bajas establecidas por decreto.

En este sentido, el legislador de Cambiemos, Guillermo Castello explicó: “Venimos haciendo un camino responsable de re composición gradual de las tarifas para no trasladar el costo a los vecinos, es decir, que cada uno pague lo que corresponde, sobre todo los más desprotegidos que a su vez comprende una tarifa social de los servicios más importantes para paliar el impacto de estas subas”.

Por su parte, el diputado Federico Otermín del bloque PJ - Unidad Y Renovación acompañó la iniciativa, pero pidió “defender a los bonaerenses y a las pymes ya que esto de los aumentos los está perjudicando gravemente, a los trabajadores y al consumo interno”.

Por otra parte y tras varias jornadas de debate en comisión, se aprobó y giró al Senado el proyecto que reforma la ley 13.661 de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

El perfeccionamiento de la norma tiene como propósito redefinir determinados artículos vinculados con la duración de los procesos a fin de achicar los tiempos del juicio. También se busca establecer la permanencia del Presidente del Jurado desde la denuncia o requerimiento hasta la finalización del proceso, ya que actualmente puede cambiar en medio del enjuiciamiento.

El miembro informante del bloque Cambiemos, Walter Carusso, aseguró que “la sociedad lo estaba demandando”, al tiempo que explicó: “Las modificaciones a la ley van a traer mayor celeridad y seguridad jurídica en todos los procesos”. Y agregó que “ahora podremos saber con mayor rapidez si el acusado es inocente o culpable”.

Por su parte, Ramiro Gutiérrez, diputado del bloque Frente Renovador afirmó: “Esta es una ley importante porque cuando un juez está sospechado de algún delito el proceso debe ser rápido”. Sin embargo, el legislador remarcó: “un plan de Reforma Judicial debe tener un rumbo y debe propiciar el acercamiento de la Justicia al justiciable”.

Frenar el avance de farmacias que pertenezcan a empresas multinacionales

Además, obtuvo aprobación en la Cámara baja -sin el acompañamiento del bloque Cambiemos- el proyecto del diputado Lisandro Bonelli que frena el avance de farmacias que pertenezcan a empresas multinacionales en territorio bonaerense. Se trata de la Ley 10.606 que regula el funcionamiento de farmacias donde establece que el artículo 14 debe ser taxativo, no enunciativo, por lo que todo aquel que no esté contemplado por esa norma no tendrá permitido comercializar medicamentos.

Desde su banca, Bonelli indicó que “hoy estamos aclarando la ley existente, estamos despejando cualquier duda, decimos con esta ley que todo lo que no está en el artículo 14 no existe”.

Por su parte, la diputada de Cambiemos Alejandra Lordén dijo: “Nos debemos una ley ‘modelo’ de farmacia, que contemple la posibilidad de apertura en todas sus variables”. Y aclaró que “podría haber creado un proyecto de ley en soledad pero estoy convencida de que debe ser creada en conjunto con todos sus actores, en el recinto, en las comisiones, con el colegio de farmacéuticos y todos los bonaerenses”.

También, obtuvo dictamen favorable en Diputados el denominado “Proyecto Country” que apunta a regularizar la situación impositiva de unos 500 emprendimientos urbanísticos. De aprobarse en el Senado, se modificará el método de evaluación para que la Provincia pueda cobrar el Impuesto Inmobiliario, independientemente si se encuentra o no finalizado el trámite de inscripción y factibilidad de un emprendimiento.

Asimismo, se convirtió en ley un proyecto del diputado Rodolfo Di Pascuale que exime del pago del impuesto a los automotores a los titulares de dominio con diez años de antigüedad a quienes participaron en la recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

“Los héroes de Malvinas dieron todo por nosotros. Ninguna persona está preparada para la guerra menos aun siendo que tan jóvenes fueron arrancados de sus hogares para cumplir esa misión”, expresó Jorge D´Onofrio y agregó que “este reconocimiento siempre va a ser poco, nada de lo que hagamos va a curar las heridas de lo que provocó esta guerra”.

Creación del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de la provincia

Otro proyecto que se convirtió en ley corresponde al diputado Ricardo Lissalde. Se trata de la Creación del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de la provincia.

La institución funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las Personas Jurídicas de Derecho Público No Estatal y ejercerá el gobierno de la matrícula de sus miembros y tendrá sede rotativa, según las autoridades regionales que lo gobiernen.

El autor del proyecto expresó:“Esta ley está inspirada en la libertad de caja y obra social, porque tiene como espíritu, entre otras cosas, reglamentarla, jerarquizarla pero también hacer de ésta, una profesión libre en el más amplio ejercicio. Que los futuros colegiados puedan elegir su caja previsional es un hito que estamos planteando hoy para el ejercicio de sus profesiones”, dijo Lissalde quien expresó su deseo de que “ojalá nuestra Provincia tenga a este colegio como centro de toma de decisiones para el futuro”.

Otro de los aprobados fue el de la diputada Patricia Cubría que establece pensiones sociales a los hijos e hijas menores de madres de victimas de femicidio.

Al respecto la legisladora Sandra París, quien también trabajó en la elaboración del proyecto, señaló que “ha sido un trabajo en conjunto por parte de la comisión. Con esta iniciativa obtennos una herramienta más contra este flagelo que afecta a toda la sociedad, como lo es la violencia de género”.

Dentro de los proyectos presentados por el bloque Unidad Ciudadana, avanzó una propuesta del diputado Juan Debandi que pide la adhesión a la Ley Nacional N° 26.835, que fuera sancionada por el Congreso en noviembre de 2012 a instancias de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Fundación Cardiológica Argentina, la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, la Cruz Roja Argentina, y la Sociedad de Pediatría fue aprobado y girado al Senado.

El objetivo de la norma es la incorporación en los contenidos curriculares obligatorios del nivel medio y superior la enseñanza de técnicas de RCP básicas, entendiendo que la salud es una responsabilidad social y, en consecuencia, de la que los establecimientos educativos no pueden ser ajenos. El proyecto fue girado al Senado.Propuesto por el bloque del FIT, se aprobó la suspensión por un plazo de 180 días de todas las acciones judiciales que tengan como objetivo llevar a cabo el desalojo del frigorífico INCOB que tiene más de cincuenta años en Bahía Blanca, y que está organizado por sus propios trabajadores y trabajadoras mediante una cooperativa de trabajo.

La iniciativa, del diputado del Frente de izquierda y de los trabajadores, Guillermo Kane, busca evitar que varias familias pierdan su fuente de trabajo. El proyecto continuará su tratamiento en el Senado.

Por último, los Diputados avalaron un proyecto de declaración de adhesión y reconocimiento a todas las celebraciones que se realizarán en la provincia el 1° de Mayo con motivo de conmemorarse el día internacional del trabajo. La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos Urquiaga.

En la apertura de una nueva sesión celebrada en la Cámara de Diputados tomaron juramento María Magdalena Ricchini y Luis Ignacio Cabrera ante el pedido de licencia de los legisladores del bloque Cambiemos Vanesa Zuccari y Santiago Pasaglia.