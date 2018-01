Es tresarroyense y desfiló con Lizzy Tagliani para el programa del Chino Leunis (video)

La tresarroyense Nicole Gutiérrez, de 19 años, modelo y estudiante de Derecho, desfiló en el programa “¿En qué mano está?”, que se emite por Telefé con la conducción del Chino Leunis. Lo hizo desde Mar del Plata, en un móvil junto a Lizzy Tagliani, y habló de su experiencia con la radio.

“Me sentí muy cómoda, y muy sorprendida por el despliegue del equipo para una nota que dura unos minutos. Nosotros siempre vamos a esa playa y seguimos el programa. Cuando la vimos a Lizzy nos acercamos y nos dijo que se iba a hacer un concurso de adivinanzas y unas pasadas de modelaje. Me propuso participar, sin saber que yo había hecho un curso de modelo”, contó.

“Cuando uno pisa la pasarela se le van los nervios. Había más de diez personas en el equipo técnico, pero había mucha gente más rodéandola a Lizzy, se le acercaba gente todo el tiempo”, contó Nicole.

“Lizzy me preseleccionó a mí entre todas, y mientras esperábamos, charlé con técnicos, todos muy buena onda, incluso uno era compañero mío de la Facultad y no nos habíamos dado cuenta”, recordó.

La tresarroyense hizo un curso de modelaje durante dos años, allí mismo en Mar del Plata, participó de varios desfiles –también lo había hecho en Tres Arroyos- e hizo sesiones de fotos que se han expuesto en varios lugares. Es modelo publicitaria en un local de la ciudad, y para ella es una profesión que le garantiza una rápida salida laboral mientras avanza en sus estudios de Derecho. “Terminé primer año y rendí todas las materias en la primera instancia, sin recuperatorio”, sostuvo.