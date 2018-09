“Es un personaje poco saludable para la política tresarroyense” dijo Fhurer sobre Garate en la sesión del Concejo

En la sesión ordinaria celebrada este jueves, la primera de septiembre, por el Concejo Deliberante y ante un pedido del bloque del Frente Renovador para que la Comisión Investigadora del Consorcio Pavimentador diera a conocer el informe final de lo actuado, ante el vencimiento de los plazos que el decreto de creación de la misma, quien presidió la Investigadora, el concejal Matías Fhurer, que desde esta sesión conforma un unibloque bajo el nombre de Peronismo Renovador, cargó duramente contra sus ex compañeros de bancada, afirmando que “cuando uno confía en personas, esto se cae con un manejo improcedente y un proyecto improcedente” y a su vez sostuvo que “cabe destacar que uno de los primeros deberes que tenemos como concejales es honrar la institución porque honramos a quienes nos eligieron y representamos, porque fortalecen la institucionalidad y construyen ciudadanía”.

“Totalmente improcedente”

“Este proyecto es totalmente improcedente, y no voy a permitir que se ponga en duda ni el accionar mío particularmente, ni del municipio ni del Consorcio Pavimentador; no es como dicen en el Frente Renovador, que falta a la verdad en varios puntos de su descargo; no es raro que desde el espacio político, el pseudo liderazgo por ya todos conocido le hace muy mal a la política en general; se muestran conciliadores, algunos por supuesto, se muestran con gente, con niños, con adultos, mucho subsidio pero desde adentro no muestran la idoneidad ni liderazgo ni representatividad, por algo no pudieron romper la barrera electoral desde hace tantos años en la arena política; faltan a la verdad y a la sensibilidad; si a ustedes no les interesó o pareciera que no les intereso la Rendición de Cuentas, sino la rosca política, y para mí fue fundamental, a eso me dedique y les pregunto ¿saben lo que es la Rendición de Cuentas?”, dijo.

“Un personaje poco saludable para la política tresarroyense”

En el final de su alocución, Fhurer rechazó “de plano el proyecto por improcedente, y guionado por un personaje poco saludable para la política tresarroyense que lo único que hace es generar conflictos en la política y en la sociedad” en clara referencia a Pablo Garate.





“Pity” Federico: “Generan tristeza las palabras tan contundentes de Fhurer”

El planteo del orensano fue contestado por el ahora presidente del bloque del Frente Renovador, quien dijo que “generan tristeza las palabras tan contundentes de Fhurer”, y que “lo que más lamento es la forma que se está dirigiendo a un legislador provincial, nosotros venimos al Concejo a trabajar y me da lástima que el tema se ha hecho tan mediático , porque a nosotros nos interesa trabajar y ver como solucionamos los problemas, y no hacerlo públicamente y hablando de una forma despectiva del diputado Garate quien le dio la oportunidad de encabezar una lista en 2015”.

Finalmente por mayoría se decidió que el informe final de la Investigadora sea girado a la Comisión de Obras Públicas para su análisis y una vez despachado, éste sea llevado al recinto.





Montenegro: “No le voy a permitir a Fhurer que diga que faltamos a la verdad”

La concejal Montenegro dijo lamentar “que un tema que era del bloque del Frente Renovador llegue al recinto y le pido disculpas a la gente porque ellos nos eligieron para que trabajemos, por lo que creo que el improcedente es señor Fhurer que trae temas que nada tienen que ver con el trabajo que hay que hacer en una sesión del Concejo Deliberante, al mismo tiempo lo invito a que si quiere seguir hablando de estos temas, como ex compañera de hace poquitas horas, sabe dónde encontrarme, pues mi bloque va a seguir siendo el mismo; eso por un lado y por último no le voy a permitir al señor Fhurer que nosotros faltamos a la verdad”

Debate sobre el calendario de vacunas







Otro debate que extendió la sesión en el tiempo fue el que el Concejo, al tratar nuevamente temas de orden nacional y provincial que tienen injerencia en lo local, fue un proyecto de resolución del Interbloque solicitando rever la decisión de postergar la inoculación de la vacuna contra la meningitis tomada por las autoridades nacionales, defendido por Mercedes Moreno quien relató la extensión de la cantidad de vacunas que se encuentran en el calendario y solicitó que “no se incumpla con el mismo”, a lo que la concejal macrista Daiana De Grazia, quien dijo que quería “transmitir tranquilidad y no alarmar a la población, ya que nos informaron que la totalidad del calendario de vacunas está garantizada para los grupos más vulnerables y posponer la dosis de los doce años es hasta contar con la disponibilidad necesaria”. Moreno retrucó y dijo que “se justifica la medida diciendo que hay problemas en la adquisición y entrega, pero no hay problemas de disponibilidad porque el laboratorio que proveía al Ministerio explicó que no tiene problemas en el abastecimiento”.

Cittadino: “Es un retroceso que perjudica a chicos de las clases más vulnerables”

Por su parte, desde el vecinalismo, Claudia Cittadino explicó que “hay evidencia científica, consenso y en su momento la decisión política de incorporarla y se ha vuelto atrás, sin haber evaluado si estaba bien o estaba mal, lo que pedimos es que se evalúe volver la decisión atrás y no a suspenderla momentáneamente, porque es un retroceso que perjudica a los chicos de las clases más vulnerables” a la vez que aclaró que “esta vacuna está disponible en las farmacias con un valor de 2500 pesos, por lo que mucha gente no podrá comprarla, pero para otros será un gasto más de los habituales que realizan”.

La edil sostuvo además que “la campaña de sarampión que normalmente se hace en estos meses fue pospuesta hasta octubre noviembre, por lo que apelamos a la buena voluntad del Gobierno para que se active este pedido, porque se es faltante en algunos CAPS y se está concentrando la aplicación de algunas vacunas en el Hospital”.

Otro punto vinculado a la salud fue el relativo a la regularización por el Ministerio de Salud de la entrega de tiras reactivas y aparatos de medición de glucemia para el Hospital Pirovano, a la vez que se solicitaron informes respecto a las nuevas directivas en la extensión de Certificados Únicos de Discapacidad.

Más temas

Inicialmente, se dio acuerdo para que el Departamento Ejecutivo ratifique diversos convenios con entidades educativas, y también relativas a los haberes de los funcionarios; la cesión de espacio para el Correo Oficial en Copetonas y Claromecó, y la autorización de suscribir addendas con el Instituto de la Vivienda Provincial, para la finalización de la obra de 21 viviendas.

Comisión de Turismo: Aprobaron cinco expedientes

Fueron aprobados varios expedientes de la comisión de Turismo, como la regulación del uso de playas en Claromecó y Dunamar, extendiendo la zona sin vehículos en ambos balnearios, con acceso en Dunamar hacia la zona de El Caracolero y Reta; autorizando la licitación del balneario 9 en Reta; la creación de una plaza pública en Claromecó en la manzana de calles 35-37-40 y Av. 42, a la que se le impondrá el nombre de Héroes de Malvinas, por un proyecto presentado por los Scouts de la villa balnearia, presentes en el recinto al momento de aprobarse, con un cerrado aplauso de concejales y público. Se derogó la ordenanza respecto a la pista de motocross al haber conseguido un nuevo predio privado para prácticas, y se adhirió a la ley 14.209, que fija pautas respecto a la actividad turística regulada en el ámbito de la Provincia.



Gas para el CAPS-Geriátrico de Orense

En los asuntos entrados, se consideraron pedidos para conexión de gas al CAPS y Geriátrico de Orense, alimentado hoy día por carga de los zepelines, y para que tenga un menor costo para el municipio, y la construcción de un sendero peatonal que comunique al lugar, sobre el que ya se está trabajando. Asimismo se solicitó colocar reguladores de velocidad en el acceso a la localidad orensana.

Detectores de gas en escuelas: al Consejo Escolar

Llego al recinto y finalmente se aprobó el proyecto de resolución gestado por Fhurer para la colocación de detectores de monóxido de carbono en las escuelas y la revisión de instalaciones de energía eléctrica, gas y agua potable en las mismas, trasladando el pedido de comunicación al Consejo Escolar para su conocimiento.

Reparación de calles

Desde Cambiemos y Unidad Ciudadana se solicitó al Ejecutivo arbitrar los medios para la reparación de calles Viamonte y Rodríguez Peña, del 1000 al 1400.

Seguridad Vial

El tránsito y la prevención de accidentes en via pública fueron tratados en tres expedientes de manera conjunta, presentados por los renovadores y Cambiemos, solicitando el repintado y señalización de los reductores de velocidad, instalación de semáforos peatonales en derredor de la zona lindera al palacio municipal y establecimientos educativos, y en Orense la colocación de reductores en el acceso a la localidad, derivando el tema luego al Consejo de Seguridad Vial que se reúne este viernes.

Pago de servicios al Jardín de Claromecó

Desde UC se propuso al Ejecutivo arbitrar los medios para pagar facturas de gas y luz del Jardín Maris Stella de Claromecó, a través del fondo de Financiamiento Educativo o de otra partida municipal, habida cuenta que la entidad dejó de recibir apoyo económico de quien explota la Arenera, hoy inhabilitada para trabajar por el gobierno provincial por no estar en regla.

El Camping de Reta

Ante el pedido de UC de dirigirse al Ejecutivo para que informe situación dominial de los terrenos que ocupa el camping Martin Reta, y si los mismos fueron donados con cargo, si hay posibilidad de extender la concesión hasta marzo del 2019 para y luego poder hacer una nueva licitación, como citaba en su encabezado el proyecto de comunicación, fue el concejal Orfanó quien habló de “reconocer que hemos cometido un error, pero no es intención perjudicar a la localidad de Reta” y explicó que “como una idea mía le dije el intendente que podrían realizarse, en caso de poder vender lotes fiscales, obras en la comunidad como sucedió con el Hospitalito en Claromecó; no era un proyecto de loteo sino una idea de analizar si se podría invertir ese dinero en la reestructuración de la plaza de Reta; todos en el MV estamos trabajando porque seguramente la idea no fue comunicada de la mejor manera pero seguramente vamos a llegar a buen puerto para brindar el alojamiento en el camping de Balneario Reta esta temporada”.

Informes sobre ilícitos en el Hospital

Se solicitaron informes respecto a hechos delictivos sucedidos en el laboratorio del Hospital, donde se robaron un microscopio, y explicaciones respecto al faltante de dos teléfonos celulares de familiares de un paciente dejados en custodia en Salud Mental, y que al reclamarlos cuando se retiraban no estaban en el lugar.

Baños del Parque Cabañas y baches en calles

Desde el Frente Renovador se solicitó el mantenimiento de los baños en el Parque Cabañas y la instalación de un cesto en el de damas para evitar la suciedad en el mismo y desde Alternativa por una Justicia Social, una vez más se solicita realizar bacheo, esta vez en calle Sáenz Peña y calle Gomila.

Informes sobre el pavimento de Belgrano del 1300 al camino de Cintura

Desde el bloque Cambiemos se solicitó al Ejecutivo especificaciones técnicas respecto a la obra de pavimento de Avenida Belgrano del 1300 hasta el Camino de Cintura, atento observarse rajaduras en el mismo.

Instalación de cámaras de seguridad en Vélez Sarsfield y Derqui

Ante pedido de vecinos que manifiestan preocupación por hurto de bicicletas y motos en el complejo de viviendas de calles Derqui y Vélez Sarfield, donde también se han cometido actos vandálicos el Concejo se dirige al DE arbitrar medidas necesarias para proceder a instalar las cámaras, al aprobar un proyecto de comunicación surgido desde el unibloque AJUS.

Pedido al BAPRO por una posible sucursal en Claromecó

En un proyecto de resolución surgido desde el Movimiento Vecinal, y fundamentado por el concejal Zorrilla, se solicitó al presidente del Banco de la Provincia la posibilidad de instalación de una sucursal en Claromecó, ya que la misma no cuenta con un servicio estable y el BAPRO destaca su función social e integradora apoyando el crecimiento económico y las cadenas de valor.

“Lo que hacemos es reiterar la solicitud de vecinos ante la escasez del servicio bancario y el mal funcionamiento del cajero automático solicitamos se abra una sucursal con atención diaria, para generar mayor igualdad y accesibilidad a los habitantes de escasos recursos y para dar un crecimiento al turismo”.

Naveyra vuelve a la banca de Cambiemos por licencia de Espeluse

Fuera del Orden del Día, se aprobó una licencia solicitada por el presidente de la bancada de Cambiemos, Horacio Espeluse, desde el 17 al 30 del mes en curso, período en el cual asumirá como ya lo hizo en oportunidades anteriores, María Marta Naveyra.