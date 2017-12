Escándalo en Pinamar: altos jefes de la Policía Bonaerense bailaron enfiestados usando el uniforme

En un evento en el que supuestamente se realiza todos los años para homenajear a los efectivos caídos en cumplimiento del deber, se desató un escándalo después de que se filtraran fotos y videos de altos jefes de la Policía Bonaerense bailando al ritmo de la música y con el uniforme puesto. Lo que debería haber sido una jornada de reflexión, concluyó con un festejo desmedido.

Entre los que se encontraban celebrando estaba el propio Jefe, el Comisario General Fabián Perroni, junto a otros agentes de alto rango, quien evidentemente no dan el mejor ejemplo para sus subordinados. Otro de los que lo acompañaba al compás de la melodía, en un baile un poco desarticulado e inconexo es el Subjefe, Marcelo Ricardo Seal, que fue designado en octubre de este año.

El festejo se realizó en la ciudad balnearia de Pinamar y, junto a Perroni y Seal, también se la puede ver moviendo las caderas arriba del escenario a Karina Monsalve, integrante de la Comisaría de la Mujer, quien con el uniforme puesto se atrevió a subir a la tarima y sin tapujos demostró sus cualidades en el baile, informó la Agencia Nova.

“A pesar de que el 2017 fue uno en los que más oficiales caídos en servicio hubo en el último tiempo, a la cúpula de la Policía Bonaerense pareciera que ese dato estremecedor no los conmueve. Por eso se juntaron a realizar una fiesta para despedir el año, gastando una gran cantidad de dinero, que no se sabe de dónde salió.

Tal como se puede apreciar en las fotos y videos, los más altos jefes de la fuerza de seguridad provincial disfrutaron del evento bailando con el uniforme puesto, y al compás de la música de la celebración, que estuvo a cargo de la banda “La Mosca”, ideal para realizar este tipo de festejos”, señala la publicación.