Escapó muy golpeada de su violador: el sospechoso se negó a declarar

El caso de la chica de 14 años que fue a la casa de un hombre en busca de trabajo y terminó siendo víctima de un brutal ataque sexual, en Bahía Blanca, sigue generando conmoción por los escabrosos detalles que surgen a medida que avanza la investigación.

En las últimas horas, el fiscal Mauricio del Cero, a cargo del caso, tomó conocimiento de algunos detalles que describen la violencia ejercida por el depravado y el coraje de la víctima para lograr escapar de sus garras.

La adolescente llegó hasta la casa de José Marcelo Vera, de 36 años, por una oferta de trabajo. Buscaba ganar algo de plata limpiando casas y lo había publicado en Facebook. Vera la recibió en su vivienda y una vez adentro mostró sus verdaderas intenciones.

Para reducirla la golpeó en la cabeza con un fierro, lo que le provocó serias heridas en el rostro. Si bien las lesiones no ponen en riesgo su vida, el golpe que recibió fue tan violento que su cara quedó prácticamente desfigurada. Luego le quitó la ropa y la violó.

Sin embargo, aún en medio del sufrimiento, de la angustia y el llanto, la menor no se resignó. Decidió no entregar su vida. Su coraje y un instante de lucidez le permitieron escapar de lo que podría haber significado una muerte tortuosa.

Aprovechó un momento de distracción de su agresor, alcanzó a tomar el mismo fierro con el que había sido atacada y le aplicó un violento golpe en los testículos que lo dejó sin reacción posible.

Unos segundos bastaron para alcanzar a salir a la calle todavía semidesnuda y pedir auxilio.

Minutos después, con los datos que le aportó a la policía, su captor quedó detenido.

Pero según lo informado, José Marcelo Vera se negó a prestar declaración ante el fiscal Del Cero y fue trasladado a la comisaría de Patagones, quedando a disposición de la UFIJ Nº 14.

Fuente y foto: La Brújula 24