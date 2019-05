¿Escuchas telefónicas ilegales en Tres Arroyos? Debería intervenir la Justicia

Días pasados se constituyó en una noticia que causó mucho revuelo en el ámbito político especialmente, la aparición de un audio entre dos concejales, que al margen de lo delicado del tema que hablaron, genera un gran interrogante: quién lo grabó?



Se sabe que los dos protagonistas de la conversación son los concejales Roberto Fabiano, de Cambiemos y Santiago Orfanó del Movimiento Vecinal.

El tema abordado en la oportunidad, la licitación del camping de Reta. Cuál era la esencia? Que lo que Orfanó le habría planteado al bloque de Cambiemos no podía ser de esa manera, dado que la propuesta no cerraba en el Departamento Ejecutivo.

Ello motivó un revuelo político, pero al margen, hay un tema que se transforma en esencial: quién grabó el audio. Existen tres posibilidades: Que lo haya grabado Orfanó, que fue quien llamó a su colega de Cambiemos o que fuera Fabiano, quien recibió la llamada.

Y el tercero en discordia se constituiría el hecho de tratarse de una “escucha clandestina”, limitada a servicios de inteligencia o a particulares que dispongan de una tecnología avanzada que les permita “pinchar” un teléfono.

Si Orfanó niega rotundamente haber hecho la grabación y su interlocutor está en la misma posición, y ambos públicamente han defendido que no son autores del registro, queda latente la tercera alternativa: “no estamos ajenos en Tres Arroyos a una tarea de espionaje que permita una grabación clandestina, vaya a saber con qué intenciones, la que luego se viralizó en mensajes de whatsapp.

Este es el perfil importante. Este tema merece una investigación judicial de oficio o si fuera más claro y ambos participantes de la supuesta escucha tienen la certeza que no grabaron la plática y luego son ajenos a la distribución pública de la misma, tendrían que ser ellos mismos los denunciantes porque estamos claramente ante un delito de escuchas telefónicas clandestinas.

Como medio de comunicación, nos preocupa. Y no es demasiado difícil para un perito en la materia, poder establecer si la llamada y el contenido de la misma fue grabada de manera externa (pinchando la línea) o responde a uno de los dos teléfonos.

Es una cuestión muy grave, que cuando la hemos tenido en otro ámbito ha preocupado, pues entonces, por qué no nos debe preocupar a nosotros.

Que Orfanó o Fabiano denuncien a la justicia que los espiaron ilegalmente o que un Fiscal se muestre atento a la cuestión y establezca si la comunicación fue grabada en uno de los teléfonos o el audio responde a una escucha clandestina.