Escudero de Policoop: “Nuestro mayor sueño de habilitar el Sanatorio”

Pablo Escudero, presidente de la Cooperativa de Salud Policoop, quienes brindaron el servicio de salud en la Exposición Rural, se refirió a los proyectos que la entidad lleva adelante vinculados a la habilitación del ex Sanatorio Policlínico, y a los diferentes servicios que Policoop brinda a la comunidad y expresó: “nuestro mayor sueño es habilitar el Sanatorio”.

Haciendo un relevamiento de la actividad cumplida por la Cooperativa desde su fundación en 2014, Escudero dijo “Hemos dado en tres años un buen aporte para la salud en Tres Arroyos, con descuentos médicos, descuentos en Farmacia, una guardia que descomprime toda la situación sobre todo en guardia que pasa en la ciudad, y estamos trabajando con todas las obras sociales por lo que le estamos pidiendo a toda la gente que tenga su necesidad respecto a la salud que se acerque al Sanatorio, serán bien atendidos y brindarán un grano de arena destinada a la habilitación para internar que es lo único que nos faltaría”.

“Nosotros, siempre con ganas de trabajar y tener una mentalidad de trabajo de equipo cooperativo, incorporamos constantemente médicos a la parte de clínica médica, y hace casi dos años viene un neumonólogo pediátrico de La Plata, con pacientes que anteriormente debían viajar, y también traumatología pediátrica con la Dra. Olivetto que viene de Bahía Blanca, y vamos a tener a partir de octubre una doctora especializada en oncología de esa ciudad, y con una ONG ayudando a ese tipo de pacientes”, relató.

El Sanatorio, la Guardia y el agradecimiento a la gente

“Se hicieron baños nuevos en las habitaciones y estamos ya rodeando al Sanatorio para tratar de habilitarlo, y tenemos dos ambulancias y proyectos de incorporar otra; estamos trabajando con casi todas las obras sociales en viajes de larga distancia; nosotros no hacemos emergencias médicas pero sí viajes con médico afuera, hacia Coronel Pringles, Mar del Plata, Gonzales Chaves, tenemos un convenio con la Clínica Hispano y necesitamos otro móvil para atender a geriátricos, qué más podemos pedir; estamos pagando un vehículo nuevo que la idea es tenerlo para el verano, ante la creciente demanda de traslados de la ciudad cabecera hacia otros destinos, nosotros trabajamos veinte años en lo que es la diagramación; hacemos convenios con sindicatos para que la gente no pague para poder trasladarse y también en la guardia trabajamos para que la gente no tenga que pagar los plus médicos, para que a la gente le sea mucho más liviano atenderse en salud, y creo que el objetivo lo cumplimos bien, pero tenemos el gran sueño que es habilitar el sanatorio; y vamos a estar en una campaña de salud yendo a los barrios para devolver el abrazo de la gente en nuestros inicios dándonos fuerza y diciéndonos que vamos bien, por lo que lo más humilde que podemos hacer es trabajar en la salud de Tres Arroyos”, concluyó.