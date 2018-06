Escudero y los traslados a PAMI: “La cooperativa no miente”

Pablo Escudero, presidente de Policoop, salió al cruce de las declaraciones del titular de la dependencia local de PAMI, Carlos Rodera, quien indicó que no hay denuncias contra Vittal por la asistencia a afiliados. “La cooperativa no miente, la gente ha acudido a nosotros desesperada por la situación de los familiares, y de hecho tenemos órdenes de traslado y documentación que prueba lo que decimos. Lo que pasa es que en una emergencia la gente le da prioridad a lo que le pasa, no a hacer una denuncia, que a veces por miedo no se anima a hacer o no sabe cómo hacerlo”, sostuvo Escudero.

“La gente nos ha pagado a nosotros traslados porque la empresa que tiene convenio no los ha hecho, y les hemos facturado para que después reclamen a PAMI. Y nosotros mismos, por pedido de la gente, hemos tenido que llamar al 0800 para que vaya la ambulancia, ante casos de fracturas con personas tiradas en el piso. No queremos discutir, la idea siempre es sumar, la postura de la cooperativa es esa, poder trabajar de la mejor manera por el bien de los pacientes de PAMI. Yo he estado viajando en la ruta y me ha llamado el propio Rodera para hacer un traslado, eso no se puede negar”, sostuvo Escudero.

“Hemos tratado de solucionar temas como hace el Hospital en las localidades, porque parece que la empresa hace convenios para hacer los traslados y después no tiene las ambulancias para cumplir”, advirtió el responsable de Policoop, que también aportó documentación sobre el tema.