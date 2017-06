Escuela 501: Aprile pide que “se tomen cartas ya en el asunto” y “no caer bajo con chicanas”

“Se tienen que tomar cartas en el asunto ya porque están los chicos que corren un riesgo”, expresó por LU 24 la concejal por Cambiemos Laura Aprile al tiempo que exhortó a “no hacer política ni chicanear” con el tema ya que eso “es caer bajo”, al responder declaraciones de su par del Frente Renovador “Pity” Federico.

“Yo podría renegar y decir que se pudo haber hecho antes. Por qué se tuvo que esperar seis años y no se utilizó la plata del Fondo de Financiamiento Educativo o por qué el anterior gobierno de la Provincia no lo hizo, esas son respuestas que yo no puedo dar porque no las tengo”, añadió.

“Cambiemos nunca dio una fecha, solo se dijo que será a la brevedad porque la obra ya está adjudicada y me alegro que se haga”, aclaró.

“Basta de hipocresía, vamos a decir la verdad, vamos a trabajar, la gente no tiene ganas de estar discutiendo y peleando, tiene ganas de ver las obras”, sentenció.

Elecciones: “No tengo una respuesta para dar”

Por otra parte, en cuanto al armado de las listas para las elecciones y su posible candidatura para ser diputada dijo: “Yo no tengo una respuesta para dar, esa es la verdad, soy absolutamente sincera”.

“No hay ninguna lista cerrada, se está dialogando y cuando sea el momento se anunciará”, agregó.