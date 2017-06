Especialistas y PAMI: Esperan la firma de un convenio o tendrá que absorber pacientes el Hospital

El titular de la delegación local de PAMI, Carlos Rodera, aclaró respecto de la atención de especialistas que “se pasó de pagar por prestaciones al sistema de cápitas, y el Círculo Médico no tiene todos los especialistas, por ejemplo, cardiólogos, neumonólogos, otorrinolaringólogos, porque son profesionales que no aceptan prestar el servicio. Entonces el Círculo ofrece lo que tiene, mientras que PAMI exige que se atiendan todas las especialidades. Por eso no tenemos, estos días, especialistas en ambulatorios, lo que afecta a los que no se están atendiendo en el Hospital, que tienen todas las especialidades, es decir, a los que se atienden mediante el Círculo Médico”.

Respecto de esta situación, que provoca que los afiliados a PAMI que operan a través del Círculo Médico no cuenten con cardiólogo o neumonólogo, entre otros, podría resolverse, según dijo Rodera, “si el Círculo firma un convenio con el nivel central de PAMI, o si pasan a atenderse al Hospital Pirovano”.

“Habrá ajustes” para que los municipios no tengan que poner fondos

El titular de PAMI, Sergio Cassinotti, tuvo que salir a calmar a los intendentes de Cambiemos que habían quedado molestos por las modificaciones dispuestas en el sistema de pago a los municipios. “Si hay algo que ajustar se va a ajustar", dijo el propio Cassinotti a los periodistas tras la reunión del Foro de Intendentes de Cambiemos que se realizó en La Plata.

A muchos intendentes no les había gustado nada el nuevo esquema anunciado la semana pasada por el propio Cassinotti y la ministra de Salud bonaernese, Zulma Ortiz. La decisión del PAMI fue volver al llamado sistema de cápitas por el cual se le paga a un sanatorio o una clínica una suma fija por un número también fijo de afiliados y dejar atrás los pagos por cantidad de prestaciones realizadas.

Para los intendentes el riesgo es que en sus distritos se atiendan más jubilados de los que determina el cupo que establecerá la obra social del Estado. Si eso ocurre, la diferencia deberá pagarla el municipio.

Y es justamente en ese punto donde Cassinotti llevó tranquilidad. "Si tenemos que hacer algún ajuste, lo vamos a hacer", dijo. Según detalló si algún municipio se sobrepasa del cupo se hará un ajuste que le evite tener que desembolsar fondos de las malogradas cajas municipales.

Ante los alcaldes, el titular del PAMI pidió "confianza" para dejar correr este nuevo sistema que -dijo- será más eficaz. Entre los puntos que garantizó está el dejar afuera del cupo que tendrán los municipios a todas las intervenciones complejas como neonatología, oncología, entre otras.

Cassinotti recordó que el objetivo de la modificación en el esquema de cobro se debe a la necesidad de "tener una previsión presupuestaria". Además, el titular del PAMI aseguró que este cambio permitirá un ahorro del 18% de lo que ejecutaba la obra social de los jubilados. Ese ahorro, según destacó, surgirá al evitar la sobrefacturación.

Del encuentro con intendentes también participó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el secretario de Comunicación bonaerense, Federico Suárez.

"Somos un equipo, los intendentes están en el contacto directo con los vecinos y poder llegar a través de ellos con nuestros programas nacionales es muy importante", dijo la ministra.