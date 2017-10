Espeluse confirmó su continuidad como presidente de la bancada de Cambiemos

El actual presidente del bloque de Cambiemos en el Concejo, Horacio Espeluse, confirmó que continuará en ese rol con la nueva conformación de la bancada, y en cuanto a la titularidad del Cuerpo, admitió que “no se ha hablado, pero en principio me gustaría reunirme con el actual presidente, Luis Aramberri, para ver cómo ha funcionado históricamente y analizar las prácticas que se han dado, para en función de eso y con el resto de los bloques, avanzar”. En este sentido, y aunque no lo mencionó taxativamente, abrió la puerta para la confirmación de la versión que indica que sería Enrique Groenenberg el postulante para ese rol.

“ Nosotros hemos venido a construir, y entiendo que todos esperamos lo mismo para Tres Arroyos. Por eso creo que las autoridades del Concejo Deliberante no son lo más importante para la gente. En principio voy a quedar como presidente del bloque y el resto se verá”, finalizó.