Espeluse en el Concejo admitió que Cambiemos visitó y conoció a Teresa Magnetti en Reta

Promediando la sesión del jueves en el HCD, se dio lectura a un proyecto de Resolución del Movimiento Vecinal para que los ministerios de Desarrollo Social a nivel nacional, Carolina Stanley y también al titular provincial, López Medrano, respecto a si se han destinado asistencias a la localidad de Reta a través de una ONG, luego de las declaraciones públicas vertidas a través de LU 24 por el titular fomentista de Reta, Gustavo Saldungaray, quien dijo que “acopiaba ayudas del ministerio de nación” en un galpón de su propiedad y de ser así, para que informen quien ha sido el intermediario local que utilizo las sumas, que criterio se ha utilizado para que accedan los beneficiarios y no se ha realizado en forma articulada como se ha hecho siempre, rendiciones de cuentas por parte de quienes utilizaron esos recursos.

La intención original del proyecto sirvió para un largo y duro cruce de casi una hora entre los bloques, con acusaciones de por medio y hasta pedidos de denuncias a la justicia, las que eran contestadas por el concejal Espeluse, ante la intervención de cada uno de los ediles, quien finalmente reconoció que en un timbreo “visitamos y conocimos a esa persona-en relación a Teresa Magnetti-como lo hicimos con tanta gente, y sí dijimos quien era y nos llamaba la atención justamente la labor que hace y el comedor que tiene”.



Cittadino: “Queremos saber por qué se salteó la articulación con el municipio”

Fue la concejal Cittadino quien fundamentó este pedido de informes, quien indicó que “la preocupación surge respecto a que no se ha realizado la asignación de ayudas a través de profesionales, dejando de lado el asistencialismo y trabajando en la asistencia de quienes lo requieren, más allá de la entrega de elementos. Queremos saber si esto es real, no hemos tenido oportunidad de consultarlo con la licenciada a cargo de la oficina local de Ministerio, para saber por qué se salteó el paso de articulación con el municipio, como se hizo en situaciones de crisis como la usurpación de las casas, en forma articulada, ya que la ayuda no consiste en entregar el elemento sino saber cómo es cada realidad. Se está haciendo un nuevo relevamiento en Reta, para saber si hay incrementos, la intención es saber si llegó, si es verdad y cuáles fueron los mecanismos”.

Espeluse: “Consideramos fundamental clarificar el origen de la ayuda para Reta”

En este punto, se sumó Horacio Espeluse quien afirmó que su bloque acompañaría este pedido de informes “porque consideramos fundamental clarificar el origen de estos recursos que se acopiarían o llegarían a Reta y el papel de la comisión de Fomento de Reta, y nos preguntamos en función de lo que ha sido mencionado en algunos artículos periodísticos, de la asociación de Saldungaray con Teresa Magnetti respecto al trabajo en común; y si los juegos que llegaron a Reta en febrero provenientes del Ministerio de la Nación y del cual el intendente tuvo conocimiento en su momento, recibiéndolos y colaborando con tareas de limpieza y sectores deportivos en la plaza donde se colocaron, entiendo que mínimamente el intendente debe haber tomado los recaudos y sin entrar en ninguna especulación de ninguna naturaleza, haría una moción de consultar al intendente respecto de este tema asociado para clarificar todas estas situaciones para mantenernos en un marco de transparencia e institucionalidad y disipar las dudas que se han generado en estos días, que arrancaron con una problemática que viene por otro lado, en Reta.

Salim: “No correr el foco del proyecto”

El vecinalista Salim sostuvo que “no tenemos que correr el foco a través del proyecto que estamos tratando porque se trajeron a la mesa una serie de temas que no estaba en nuestra intención plantear en este momento, y lo que hemos pedido son informes para cotejar y ver como siguen estas historias de las ayudas en Reta”.

Que el intendente haya recibido juegos para una plaza de Reta no debe asombrar a ningún concejal porque la plaza es un lugar público y si alguien viene y hace una donación sea el municipio quien los recibe y lo que solicitamos es eso, porque creemos que los recursos públicos de nación y provincia deben hacerse a través del municipio, es un tema institucional para saber si la nación o la provincia otorgan ayuda social a una localidad del distrito luego veremos qué tipo de opiniones tenemos, porque hemos sido respetuosos en el tratamiento del tema”.

“Es un tema netamente institucional, un asunto respetable”

Salim reveló en su exposición que “el intendente ha enviado una carta documento a la persona involucrada en los audios que citó el concejal Espeluse y luego veremos de qué forma se sigue, pero es un tema que no quisimos traer al Concejo, ya que el municipio debe hacerse cargo de lo que han dejado de hacer los organismos provinciales y nacionales, es un tema institucional y es un asunto respetable a quien representan, y queremos que el Gobierno responda que si se dan esas ayudas se sepan quien decide a quien se le dan esas cosas.

Espeluse le contesto a Salim en diversos aspectos, y dijo “no basarse en hipótesis o especulaciones sino a lo que dice la página de LU 24 respecto a la colocación de juegos inclusivos para niños, donados por el ministerio de Desarrollo Social de Nación”, por lo que le estoy preguntando al intendente si esto no se cotejó porque se está aseverando que fue de esa forma”.

Terció la concejal Moreno quien dijo : “En relación a la moción de modificación del proyecto original me gustaría considerar el apoyo al proyecto original en los términos que está planteado y lo que sucedió en relación a otros hechos debería ser hecho en otro proyecto ya que es una situación puntual la que plantea este dirigente en un medio local”.

Salim aclaró las dudas de Espeluse respecto a la recepción de donaciones, y sostuvo que “es correcto que si el Ministerio de Desarrollo Social envía alguna donación es el municipio y el intendente como autoridad máxima quien reciba las mismas, como sucede con las ambulancias u otro tipo de ayudas como en casos de inundaciones.

El Concejo ha aprobado donaciones de privados, dado que el Departamento Ejecutivo las eleva para su tratamiento y aprobación no siendo necesario en los otros casos.



Aramberri: “Provincia en mi gestión mandó un chasis solo de ayuda y Nación no se hizo presente”

El vecinalista Aramberri habló sobre lo sucedido en su anterior gestión como titular de Desarrollo Social municipal que “la situación no fue nada fácil y los viajes a La Plata con el intendente han sido muchos o con gente de la cartera que yo dirigía. El ministerio de provincia envió solo un chasis con poca mercadería y nación no se hizo presente nunca. La gente del Centro de referencia local del Desarrollo Social venía a la Secretaria para hacer algo al no haber planificación, por lo que el informe que presentamos hoy es si existe la bajada de ayuda a Reta. No conozco a Teresa ni a Saldungaray pero sé que Teresa se saca fotos con el presidente y el deposito en Reta funciona desde hace un año, y estábamos en época de elecciones, por lo que me gustaría después de tantas gestiones que realice en mi cargo porque no nos daban a nosotros y si a las ONG. Es como sentirnos aislados porque si no somos del mismo palo las ONG van a recibir y nosotros no, por lo que debemos saber; los municipios necesitan ayuda y debemos trabajar conjuntamente porque no estará fácil el 2018 y el año que viene”.



Federico: “Tienen que reconocer que hay personas que guardan cosas y se las entregan a gente, lo que no veo mal”

Desde el Frente Renovador, Julio “Pity” Federico tildó de ingenua la charla, y hablamos de Teresita, quien volantea para Cambiemos, y la diputada Laura Aprile, junto al Concejal Espeluse estuvo en Reta, tienen que reconocer que hay personas que guardan cosas y se las entregan a la gente en esa localidad, lo que no está mal, pero reconozcan que “está haciendo política para el gobierno, ya hay que tener una vinculación política para estar cerca del Presidente, y deben reconocer que conocen a Teresita y tienen vinculación, no estoy renegando pero si estamos preguntando la forma en que se colabora con la gente de Reta, ojala venga todo para las localidades y Tres Arroyos deben reconocer que la conocen y comparten cosas”.

De Grazia no la conoce

Contestó Daiana De Grazia y sostuvo “a Teresita no la conozco, no estuvo en el bloque no conozco a Saldungaray y si reparte cosas en Reta lo desconozco hasta que no se lo demuestre y si se sabe que tiene una ONG, pero hacer vinculaciones directos con nosotros me parece que es un poco adelantado y apresurado”, a lo que Federico le dijo que “su legisladora-por Aprile -, fue quien dijo que tenían vinculación y se habían juntado a tomar mate en Reta, en su Facebook personal, junto con el concejal Espeluse”.

“Buscan despegarse y hablar de otras cosas”

Garrido separó las cuestiones y dijo que “ hay una cuestión que esta netamente en la Justicia, yo acompañé a Federico a hacer la denuncia y esperemos que la Justicia aclare este hecho, ya que en el audio se asevera “esta la van a pagar”, pero Cambiemos busca despegarse y hablar de otras cosas, venden humo y siempre el que es afectado es el pueblo; estamos en un cien por cien de acuerdo con el proyecto porque discutimos de donde provienen los recursos de donde provienen las ayudas y queda instalado que los peronistas somos los que repartimos la ayuda de sidra y pan dulce a fin de año, pero es importante que esto se reconozca, nadie dice que está mal que conozcan a Teresa y que gestione ante la ministra Stanley porque es ayuda para el pueblo, y seguramente algún vecino necesitado le agradecerá a Saldungaray a Teresita, a la concejal Aprile o a Espeluse. Es importante que haya una respuesta; anteriormente se gestionaban a través de quienes militábamos en una agrupación política y no renegamos, pero queremos saber de cómo se manejan fondos y recursos, a quien están destinados y como se determina la necesidad y a quien se le asigna un recurso que es de todos los tresarroyenses, y que se está utilizando y guardando en un galpón y no sabemos de qué manera se usa. Queremos que esto tenga una respuesta inmediata, y si ustedes no tienen contactos le avisan a Teresa”.

“Si tienen certezas que denuncien”

Espeluse dijo que "si alguno tiene garantías y certezas de algunas de las cosas que se han dicho hoy las denuncie y no estoy de acuerdo con alguna de las formas y líneas que tienen Garrido y Federico y tampoco estoy de acuerdo en las formas de prácticas que se hicieron durante muchos años, y cuando empecé a militar en política no me encontré con cuestiones resueltas ; yo de hipocresías no me la voy a bancar, porque ustedes tienen que hacerse cargo de los resultados y consecuencias que la sociedad vive pero hay consecuencias de la anterior gestión, la verdad es la que vive la gente y padece todo el tiempo en la calle”.

“Qué hacemos con los tres millones de jubilados que generan un problema que no dan las cajas ni las cuentas, esta fantástico ser beneficiosos pero luego hay que administrar, ver de dónde sacar para dar”, cuestionó el presidente del bloque macrista, por lo que Garrido contraatacó y dijo que “las personas que se jubilaron por la moratoria están aportando al sistema porque se les descuenta, y seguramente es gente que estuvo trabajando en negro en los campos de los amigos del concejal Espeluse”, a la vez que retomó la idea de ir por el proyecto original del Movimiento Vecinal, a la vez que invitó a Espeluse a que cuando traiga las acusaciones traiga las condenas porque no hay condenados, siendo que el presidente Macri asumió su cargo procesado”.