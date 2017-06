Espeluse: “Estamos descreídos de este Concejo, porque no vemos que las decisiones tengan un efecto inmediato en acciones”

El concejal de Cambiemos, Horario Espeluse, se refirió a la reunión mantenida días atrás en cuyo encuentro se dio tratamiento a la problemática del tránsito en la ciudad y criticó al Ejecutivo y a la Secretaría de Seguridad por la falta de la puesta en marcha de medidas preventivas, a pesar de haberse propuesto diversas cuestiones para implementar en el tema.

“Estas reuniones se hacen con el fin de reunir a todas las partes y avanzar en medidas inmediatas. Se hablaron de cuestiones también ligadas a la seguridad, la nocturnidad, es algo que nos preocupa a todos y pedimos que se tomen cartas en el asunto”.

Por otro lado consideró que desde su espacio: “estamos descreídos en el funcionamiento de este Concejo, porque no vemos que podamos tomar decisiones que después tengan un efecto inmediato en acciones. Acá es momento no solo de estar reunidos y definir cuestiones de fondo, sino tomando medidas como reducir velocidad; hacer control sobre transporte público y los remises tienen una cuota en ello; mayor control de la zona urbana que no está siendo solucionado tampoco”, aseveró el edil.

Espeluse también remarcó que desde que “se sancionó la ordenanza a hoy ya pasaron seis meses y creemos que no deja de ser lenta la acción del Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad. El Estado municipal debe tomar cartas en el asunto; propuestas se han hecho por eso se hizo este Consejo de Seguridad Vial, pero de nada sirve si ahora con las herramientas, no las ponemos en práctica”, advirtió.