Espeluse sobre el armado de listas: “No nos costará ponernos de acuerdo con la UCR” (video)

El edil de cambiemos, Horacio Espeluse, aseguró que junto a la UCR local se trabaja en el armado de listas de cara a las PASO, y remarcó “no nos costará ponernos de acuerdo”. También se refirió a los inconvenientes registrados en la quita de pensiones por discapacidad, donde consideró que “hubo una mala praxis” y habló de PAMI y del “desorden” encontrado al inicio de la gestión.

“Venimos seriamente trabajando con la UCR en la conformación de la lista de este año. Cada uno poniendo sus puntos de vista y candidatos, con respeto y un entendimiento muy claro de lo que queremos lograr, y no nos costará ponernos de acuerdo. Hablamos sobre las personas que tenemos, que tengan posibilidad de ser buenos candidatos, además del tiempo y la dedicación de ejercer los cargos como corresponden, para ser más en el concejo y distribuirnos mejor las tareas, porque este año fue un sacrificio importante tratando de llegar a cumplir con todo”, aseveró.

Respecto a la situación actual de la Argentina Espeluse consideró que la sociedad en el 2015 pidió un cambio de rumbo del país, y ese cambio “significa esfuerzo, sacrificio y arreglar las cuentas y cuando haces eso las noticias no son las mejores. Si no hacemos ajuste ¿sobre quién cae todo el esfuerzo económico para tratar de sostener ese despilfarro que veníamos teniendo en la economía? Sobre los Argentinos. La única manera de que los resultados cambien y nos encontremos con un Estado con otra respuesta, es haciendo las cuentas como corresponden. Hay que ser inteligentes y pensar en lo que se está buscando. No podemos ser tan inmaduros en decir que en un año queremos que ya todo esté resuelto, todos entendemos de qué se trata y no hay que dejarnos engañar con los que nos dicen viste ¿cuánto mejor estabas antes y ahora lo difícil que es? No es así, se está devolviendo la dignidad a la sociedad y debemos luchar contra las estadísticas de pobreza reales”, advirtió.

En cuanto a la situación generada a partir de la suspensión de ciertas pensiones por discapacidad explicó: “te encontrás con un país que tiene desde el 2000 un número de pensionados que no llegaban a 100 mil y en el 2017 tienen un millón y medio y los especialistas te dicen que es una evolución como si en el país hubiera existido una guerra entonces vos decís; está bien que tenemos accidentes de tránsito y demás cuestiones ¿pero qué nos pasó en el medio? Y sin duda hubo una mala praxis, y en ese lugar entró un montón de gente que no le corresponde ese beneficio y ordenar eso implica un esfuerzo muy grande, además hay una ley que lo regula. Hubo funcionarios irresponsables y está afectando a gente por otro lado. Pero se trabaja en dar respuesta.

PAMI

Espeluse describió al PAMI como “una caja de pandora” y agregó que cuando comenzaron la gestión “empezamos a revisar y nos encontramos con cosas desparramadas: depósitos de sillas de ruedas tirados por todos lados, médicos que no cobraban absolutamente nada, había un padrón con una cantidad de muertos inexplicable y eso ¿cuánto nos costó? ¿quién pagó todas esa fiesta?, advirtió.