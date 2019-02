Espeluse: “Tenemos que preocuparnos y no conformarnos ante situaciones como las del video de la agresión”

Luego que se difundiera por LU 24 el video que circulaba en redes sociales en el que se ve una agresión en cercanías del Parque Cabañas, el concejal Horacio Espeluse habló respecto al tema, y mostró su preocupación “ante una situación que nos pone en alerta nuevamente, ya que es un lugar en el que hace tiempo se ha transformado en un lugar de previas, y se va transformado progresivamente en un lugar en el que la policía no puede acceder”.

“Nos preocupan estos hechos, y el video pone un poco en escena las cosas que pasan, la verdad es que no se alcanza a notar muy bien si es un animal o una persona , pero no tiene razón de ser que alguien tenga semejante violencia”, relató.

“Si bien es verdad que no hubo denuncias ni ingreso al hospital no tiene que ser un aliciente para dejar de preocuparnos por el tema, hasta ahora no conocemos informaciones de las cámaras de seguridad del municipio, pero reitero que esto nos preocupa y ya lo hemos planeado anteriormente cuando estaba Nickel y el actual Secretario de Seguridad; no entendemos porque en su momento no se tomó una acción más concreta por lo que no debemos dejar pasar un hecho de este tipo por lo que no debemos dejar pasar un hecho de este tipo, desconozco que herramientas tendremos como concejales, pero debemos hacerlo”, dijo.

“Si cualquier ciudadano común pasa por ese lugar y para el auto para tratar de disuadir a quien está haciendo ese tipo de cosas, esto puede terminar en mayor complicación, por lo que tenemos que tratar de brindar seguridad para evitar que estas cosas no sucedan, no podemos conformarnos, sino que tenemos que ver como ciudadanos o desde el Concejo como podemos ayudar para evitar este tipo de cosas, no podemos conformarnos, tenemos que meternos en el tema, trabajar todos juntos , realizar acciones y si no debemos pedir asesoramiento para ver cómo podemos solucionarlo, para evitar consecuencias más graves”, agregó.

“Ante todo tenemos que manifestar que nos preocupamos, acá no es responsable más uno que otro, tenemos que empezar a conversar para ver que cosas resultan o que cosas no, para ver qué acciones o herramientas tenemos para ir ordenando la ciudad en que vivimos y tenemos que preocuparnos”, manifestó.

“Vamos a reunirnos con la Secretario de Seguridad para informarnos más sobre el tema sobre lo que hemos visto, y tratar de contactarnos con las distintas dependencias de seguridad para ver cómo podemos actuar y colaborar, y si tendremos que hacer alguna gestión con distintos funcionarios provinciales del partido gobernante, lo haremos para que esto no siga sucediendo.”, finalizó.