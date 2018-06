Espeluse: “Una cosa es lo que dice el Tribunal de Cuentas y otra la transparencia”

El concejal Horacio Espeluse (Cambiemos) se comunicó con la radio para reforzar la posición que dejó expuesta en el tratamiento de la Rendición de Cuentas, y describió cuál es, a su criterio, “el rol que debe ejercer el concejal, si encuentra cosas no demasiado claras, que es exponerlas. Encontramos un montón de anomalías, y esa información es pública, así que nadie puede decir que hicimos un uso político de eso. Manifestamos lo que a nuestro entender no estaba bien, y si no lo hiciéramos, la gente nos debería juzgar por eso, porque es nuestra función”.

Espeluse advirtió además, ante las presuntas irregularidades que denunció en el Concejo

-cuestiones que ya fueron planteos opositores alguna vez pero nunca motivaron sanciones del Tribunal de Cuentas- que “hay dos cosas diferenciadas: una cosa es que el manejo de un fondo esté bien o mal para el Tribunal de Cuentas de acuerdo a lo que la ley establece, y otra es la falta de claridad y transparencia en el manejo de las cuentas públicas. No podemos entender por qué una factura por un monto significativo, por 400.000 pesos, o 150.000 pesos, no estén hechas a nombre del Municipio o salgan los pagos en varios cheques y a nombres de personas que no tienen manera de justificar de dónde sacan esos montos, o a Comisiones que no tienen personería jurídica”.

“Jamás dijimos que el Ente Vial fuera mal administrado, vimos y dijimos que hacen un muy buen mantenimiento de las maquinarias, pero vimos que una de las planillas que nos entregaron decía que muchas de esas máquinas estaban sobrepasadas en muchas horas del uso que correspondía. Por eso nos preguntamos por qué si el Ente Vial arroja superávit, lo que habla bien de su administración, no renueva sus maquinarias”, planteó Espeluse, que en este punto aseguró que sus dichos fueron “deformados”.

El edil de Cambiemos también cargó contra la atención en el Hospital Pirovano, aunque dejó en claro que “nadie dice que todo está mal, pero los vecinos nos reclaman por aquellas que no se hacen bien. Nadie puede sentirse agraviado porque es la responsabilidad de cada uno”.

Finalmente, anticipó que viajará a Bahía Blanca para entrevistarse con autoridades del Tribunal de Cuentas, “y les voy a mostrar todo. Si estos hechos superan su ámbito y tienen que ser investigados por la Justicia, lo impulsaremos porque es nuestro deber”.