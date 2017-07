Esposa de un detenido asegura que está desprotegida y que su marido sufre maltrato policial

Luego de que el domingo pasado se registrara un conflicto entre Gabriel Giannettino y Saúl Insaurralde, quienes protagonizaran un incidente con disparos de arma de fuego y un Chevrolet Corsa incendiado, es que la esposa del primero se comunicó con LU24 para dar su versión de los hechos, donde denunció falta de protección y maltrato a su marido en la dependencia policial donde permanece alojado. María del Mar Salazar, relató su versión de los hechos a nuestra emisora: “los vecinos empezaron a tirar tiros alrededor de las seis de la mañana hasta las 13 que recién pudimos salir. Nos tirotearon la casa; salimos y le tiraron 6 tiros a mi marido y pegan en la camioneta que tenemos para trabajar. Ahí vino la policía y se armó una avalancha, donde le saca el arma mi marido a esta persona, que son amigos de los vecinos con los que tenemos un problema vecinal desde hace mucho tiempo. Resulta que me subo al móvil para preservarme y a mi hijo y ahí me aprehenden, porque saque el arma de esta persona y la guardé en mi bolsillo con algunas balas, por eso me aprehenden. Me tienen en la cocina, esposada delante de mi hijo de 4 años, y llega mi marido del hospital. A las 14 horas, empecé con dolores y nadie me atendía; ni un médico. No me llevaron a Maternidad. Le pedí a una oficial que me lleve al baño y tuve pérdidas y más tarde contracciones y nadie me atendió. Me trataron como si fuera un delincuente”, denunció indignada. Salazar además advirtió “mi marido está detenido y muy golpeado, está siendo maltratado por la policía. No le dan mis cosas y todo es muy turbio. No tengo nada; no tengo custodia; mi marido está detenido. Me han hecho un desastre y nadie me protege. Me robaron todo, hasta la ropa de mi hijo. No han hecho allanamientos para ver donde están mis cosas”, expresó. Remarcó que el hecho se produjo en su vivienda de San Juan esquina Talcahuano en el Barrio Olimpo. “Si vuelvo tengo que esperar las represalias”. Para María del Mar “esta gente estaba borracha y los testigos tienen miedo que los lastimen”. Por último, señaló: “a los otros le han dado la libertad primero que a mí que estoy embarazada y a mí ni me atendieron”.