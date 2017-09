Esquina en peligro: Preocupa a vecino de Dorrego y Pedro N. Carrera la cantidad de choques

Sergio Marcovecchio, vecino de la ciudad que vive en Pedro N. Carrera y Dorrego, donde frecuentemente se registran accidentes de tránsito, reflexionó a través de la radio acerca de la problemática que se verifica en este lugar donde, sólo en los últimos días, hubo varios siniestros viales. “Mi temor es que en cualquier momento terminemos comiendo con un auto dentro del comedor. Les sucedió a los vecinos que vivían antes, y el año pasado, a nosotros, un auto nos rozó la pared, bajó ladrillos…Es un peligro, sobre todo por los chicos. Hace poco estaba llegando a casa y escuché el ruido, salí corriendo para ver si había alguien parado y por suerte no pasó nada; hace pocos días, mi hijo salía para la casa del vecino cuando hubo un choque. Escuché el golpe desde adentro y me quedé con el corazón en la boca”, advirtió.

“Un auto terminó volcado justo en la puerta de casa. Y entiendo que esto pasa porque la gente que va conduciendo rápido cuando viene por Ituzaingó, se encuentra con los que circulan por Pedro N. Carrera entonces los choques son fuertes, aunque no pasen a mayores. Pero para los que andan caminando es verdaderamente peligroso. Es una cuestión cultural, también, porque vemos todo el tiempo a gente conduciendo mientras mira el celular o el Facebook”, sostuvo Sergio.

Marcovecchio aseguró que se han pedido reductores de velocidad en la zona, aunque por el momento no se han instalado. Mientras tanto, los vecinos siguen viendo que los choques se reiteran, y lo que en principio se tomaba hasta con un dejo de humor, hoy causa preocupación.