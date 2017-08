Está el cronograma de los playoff del apertura de Hockey sobre césped Femenino

Se dio a conocer el cronograma de partidos que se disputarán durante este fin de semana por los playoff del apertura de Hocke sobre césped Femenino, jugándose todos los partidos en el TARHC. La entrada será un alimento perecedero, ropa o frazadas.

CRONOGRAMA:

Sábado 5

Semifinales Séptima:

10:30hs: Nacional vs TARHC y Orense vs Cazadores

Semifinales Quinta:

11:30hs: Dorrego vs Orense y TARHC vs El Nacional

13:30hs: Final de Séptima

14:30hs: Final de Quinta

Domingo 6

Semifinales Sexta:

10:30hs: TARHC vs Cazadores y Villa del Parque vs Dorrego.

Semifinales Primera:

11:30hs: Cazadores vs TARHC y Villa del Parque vs El Nacional.

13:30hs: Final Sexta

14:30hs: Final Primera