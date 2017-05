Está en marcha la nueva instalación eléctrica de la Escuela 56

En la Escuela N°56, ex Virgen de la Carreta, se supervisó la puesta en marcha de la obra de la instalación eléctrica del establecimiento. El encuentro contó con la presencia del intendente Carlos Sánchez, la concejala Marta Pellegrini, la directora Karina Maumus y Diego Massobrio, representante de la empresa que ganó la licitación para ejecutar las tareas.

Según Pellegrini, “la idea fue observar in situ esta obra, que desde hace un par de años se encontraba ya declarada en emergencia, y que comenzó merced a gestiones en la UGD y a través de varias reuniones del intendente con Manuel Vidal, en La Plata, donde se acordó que el Municipio se hiciera cargo del reacomodamiento de estas tareas. Apoyando la gestión de Sánchez en este sentido, estamos aquí para ver cómo comienza todo”.

Massobrio, en tanto, aseguró que “la obra renovará la instalación, ya que la actual se encontraba obsoleta, desde el mismo medidor. Va a ser todo con cañería exterior, con un tablero también nuevo, protecciones y condiciones de seguridad exigidos para una escuela. Y abarca todo el establecimiento; aulas de dos alas, dirección, biblioteca, SUM y cocina. Estimamos que en 30 días estará finalizada, e insumirá un presupuesto de 110.000 pesos”.

Por su parte, el jefe comunal Carlos Sánchez destacó el inicio de las tareas, que se logró luego de que se decidiera, junto a Manuel Vidal, que se solventara con el Fondo de Financiamiento Educativo a nivel municipal. “Se vino dos o tres veces a ver cómo se haría la instalación, porque este es un edificio bastante viejo, donde si bien no presenta otros inconvenientes, la parte eléctrica ya resultaba peligrosa. Así que aquí estamos, dándonos una mano y trabajando conjuntamente con la Provincia, cubriendo en los casos en que ellos no pueden y recibiendo a su vez la ayuda provincial en los que nosotros no podemos encargarnos”, consideró.

Maumus, directora de la escuela, sostuvo que “la obra brinda tranquilidad y seguridad para todos, chicos, docentes y padres, así que estamos muy contentos”.