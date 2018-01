Garantizan atención en centros de salud. Desmienten supuesto retraso de la ambulancia en Claromecó

La Secretaria de Prevención y Salud, Dra. Isabel Tarchinale, se refirió a la atención en los centros de salud habilitados en las playas del Distrito y manifestó que si bien se cumple con el servicio, por estas horas se dificulta dar con profesionales médicos para sumar a la planta actual, ya que hay que cubrir las vacaciones del personal existente en la ciudad, además de atender las guardias en las localidades balnearias que cuentan con gran afluencia de turistas.

“La atención está diagramada de acuerdo a la disponibilidad médica en cada uno de los casos. En Claromecó nos hemos quedado con dos médicos, porque una médica está atravesando un inconveniente de salud y hasta el momento no la hemos podido reemplazar. Hay gente que está de vacacione acá, y también hay que cubrir las vacantes en la ciudad. Las hemos ido cubriendo los fines de semana para colaborar con los dos profesionales en la localidad. Igual seguimos trabajando en ocupar el tercer cupo, pero cubren todas las guardias”, informó la profesional de la salud.

En Reta no es muy distinto el panorama, según mencionó hay dos profesionales para cumplir con la labor, pero el segundo profesional “tiene un problema serio de salud y hay impedimento para cumplir con su tarea, asique también trabajamos con eso, hay un médico brindado el servicio solo por ahora”.

En cuanto a Orense, Tarchinale manifestó que tienen dos médicos permanentes en la localidad y un médico que siempre se hace cargo en la playa.

“Llamamos a todos los profesionales. No importa que no estén nombrados en el hospital, si alguien quiere cubrir la necesidad en las zonas balnearias les pedimos que se comuniquen”, solicitó, al tiempo que comentó “se complica cubrir guardias de acá por las vacaciones y porque además hay que reforzar en las playas”.

Fallecimiento en Claromecó

En cuanto al fallecimiento de un hombre joven en Claromecó ayer en la vía pública, la Dra. Tarchinale explicó que se trataba de un hombre que tenía patologías crónicas, “fue por lo que me informaron una muerte súbita, cayó muerto en la vía pública y en las inmediaciones había un médico de capital y un bombero presente llamó por handy a la ambulancia, ya que el Hospitalito está conectado con guardavidas y bomberos de esta manera más rápida, para no pasar por el conmutador. Cuando llegaron ya estaba fallecido y se lo trasladó igual. A pesar de las maniobras de resucitación no fue posible salvar su vida”. La ambulancia llegó en un tiempo normal.

Anoche en la villa corrió la versión de un supuesto atraso en la llegada de la ambulancia, a la que habrían llamado al menos 4 ó 5 veces. La funcionaria de salud, dijo que no es verdad.