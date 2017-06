Esta noche se define cuando se juega la última fecha de la Copa Centenario

El presidente de la Asociación Tresarroyense de Básquet, Marcelo Nickel, dialogó con LU 24 para hablar de la actualidad de la programación de la última fecha de la Copa Centenario de básquet, la cual fue suspendida el viernes pasado debido a la humedad presente en las distintas canchas de la ciudad.

La idea de Nickel es que la fecha se juegue mañana aprovechando el feriado por el Día de la Bandera, pero es algo que está en duda porque esta semana se jugará el Provincial de Primera División en Olavarría, por lo que Necochea convocó a dos jugadores de la ATB como lo son Emanuel Wygladacz (Costa Sud) y Manuel Luna (El Nacional). “Estamos con el tema de que Necochea está pidiendo jugadores nuestros para jugar el Provincial, no hay que negarle la posibilidad a los jugadores que vayan, es una decisión de ellos y de los clubes, veremos qué decisión toman si los prestan o no y en base a la decisión que se tome se programará o no la fecha. Los tres jugadores de Alumni que estaban convocados no jugarán para Necochea, creo que no ha hecho bien las cosas Necochea, todo a último momento y los clubes tienen cierto derecho a pedirle al jugador que se quede, porque no es la forma ni el tiempo prudente para pedir jugadores” comentó Nickel.