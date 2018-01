Esta vez pudieron brindar: no hubo salidas de Bomberos

A diferencia con lo ocurrido en Navidad, cuando acudieron a sofocar diez incendios, los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos no tuvieron salidas en la llegada del Año Nuevo.

Así se indicó desde el Cuartel, que mantuvo no obstante una guardia en la que no se produjeron novedades, por lo que los integrantes del Cuerpo pudieron brindar por el 2018 sin sobresaltos.

Cabe señalar, en este marco, que fue significativamente menor el uso de elementos de pirotecnia en relación a Fiestas anteriores, lo que sin duda redundó en este resultado.