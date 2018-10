“Estaba convencida de lo que quería”, dijo Melisa tras el éxito en “La Voz Argentina”

La cantante tresarroyense Melisa Morales se mostró “muy contenta” tras su exitoso debut en “La Voz Argentina”.

En diálogo con LU 24, dijo que “fue muy lindo, una sorpresa muy grande, no imaginaba que se iba a desembocar en tanta movida, tanta gente saludando y emocionada”.

Contó que esta fue la tercera ocasión en la que se anotó: “La primera vez era muy chica y no me llamaron, la otra fue hace 5 años atrás y no estaba preparada, no había ni descansado; ahora en esta oportunidad tuve un cambio de mentalidad y actitud. Esta vez estaba convencida de lo que quería”.

“Tenía mucho presión pero vi a mis pequeños hijos cerca de mí, y dije si ellos pueden aguantar esto por mí, esperándome tantas horas dentro del canal, cómo yo no voy a poder si es lo que amo”, reveló.

También explicó que “uno no elige lo que quiere cantar, si hace una lista, pero al reportorio no lo manejan los participantes”.

“La lucha es contra uno mismo, sus nervios, su ansiedad, sus miedos. Una sabe que habrá muchos ojos evaluándolos. Ahora hay que batallar”, finalizó no sin antes agradecer por todo el cariño recibido.