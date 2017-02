Estacionamiento Medido Inteligente: despejaron dudas sobre el sistema (video)

A través de un encuentro con la prensa, el secretario de Seguridad, Werner Nickel, y el ingeniero Omar Tortorelli, asesor en Gobierno Digital de la Universidad Tecnológica Nacional, dieron detalles acerca del nuevo Sistema Inteligente de Estacionamiento, para el que se utiliza la telefonía celular.

“Este es un sistema muy sencillo, apoyado en el uso de la tecnología, y la Universidad busca precisamente que la tecnología sea una comodidad para la gente, y no un estorbo que cause miedo o dificultades. Por eso, en lugar de comprar una tarjeta, la gente tendrá una lista de comercios adheridos, que se puede consultar en tresarroyos.movilparking.com, en los que cargará, mediante un sistema web e informando al comerciante el número de patente y el celular –por única vez-, el crédito que desee para estacionar, sin límite mínimo o máximo ni vencimiento. El uso del celular no es obligatorio, porque el número se brinda para que el sistema informe al usuario”, explicó Tortorelli.

El referente técnico del nuevo dispositivo aclaró que la mayoría de los locales que vendían tarjetas cuentan ahora con este sistema, y destacó, entre otras ventajas, que “cada vez que se va a estacionar no hay que ir a comprar una boleta, se carga crédito y uno se queda tranquilo. Yo voy, cargo 50 pesos, y el sistema me avisa a mi teléfono celular, mediante un mensaje de texto, que estoy adherido al Estacionamiento Inteligente, con tal patente, y con tanto saldo disponible. A partir de ahí, la persona tiene solucionado el problema: hace uso de la zona de estacionamiento sin hacer nada más, se baja del auto, va a un comercio, va al banco, hasta que se vuelve a subir y se retira. Esto funciona con controladoras municipales, que son, creo, las mismas chicas que venían trabajando con el estacionamiento, que mediante un Smartphone con la aplicación y circuitos predeterminados, cargan las patentes en el sistema, para que éste detecte si se está adherido al sistema. En ese caso, se debitará lo que dice la ordenanza municipal: al principio, 1 hora, y después de esa hora, si en forma consecutiva sigo estacionado, debitará cada media hora”.

“Descubierto” y control

Habrá distintas formas de consultar si se dispone de saldo, pero la más sencilla será el mismo aviso que enviará el sistema por SMS; no obstante, si alguien se queda sin crédito, habrá un disponible de hasta tres horas, que luego será debitado de la próxima carga de saldo. “Una vez que se agote este descubierto, el sistema avisará al usuario que es pasible de infracción, ya que aparecerá en ese momento en un mapa interactivo junto a todos los vehículos que se encuentran en la misma situación”, indicó Tortorelli.

“Se puede adherir más de un vehículo con el mismo teléfono, y si bien no es obligatorio, a quien le guste jugar con la tecnología, en la misma página se puede generar un usuario y una clave, y puede ver, como en un homebanking, todos los movimientos que ha hecho respecto del estacionamiento, dónde compró crédito, dónde y a qué hora se le debitó, entre otra información que por supuesto tiene la Secretaría de Seguridad”, completó el técnico.

Finalmente, respecto de la aplicación que usan los controladores, se aclaró que “tiene la capacidad de trabajar fuera de línea si la red celular se cae. Si no hay comunicación, se graban los datos y en el momento en que se recupera la red, en forma automática la operación entra a la hora que corresponda. La realidad es que todo está pensado para que quien tiene la voluntad de pagar por el estacionamiento, no reciba nunca una infracción”.

Otra modalidad

Finalmente, Tortorelli hizo referencia a una segunda modalidad, que al parecer está disponible sólo en Tres Arroyos, que permite “cargar crédito al celular sin dar ninguna patente, y darse de alta y baja mediante SMS. Así, la hora de estacionamiento es más cara porque los mensajes los manda el usuario. Y además, el usuario no dispone de la tolerancia que tienen los adheridos al sistema si el controlador pasa 10 o 15 minutos después de que estacionó, y si se olvida de mandar el SMS para avisar que se fue, se le sigue debitando. Por eso en los demás municipios se usa, de acuerdo a la experiencia que hemos recogido, sólo el Sistema Inteligente, y es el que recomendamos: cargar crédito, y el sistema solo le va a avisar cuando tiene que volver a cargar”.

Tortorelli aclaró que en estos días, y quizá por un par de semanas, no habrá actas de infracción para facilitar la comprensión del sistema por parte de los usuarios.