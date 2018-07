Estado laico, aborto legal: “No quiero un centavo del Gobierno”, dijo Domingo Torquatti

Hace poco más de un mes, la legalización del aborto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y el debate ahora se centra en el Senado con audiencias públicas. En este sentido, el tema sigue resonando con más fuerza, al igual que el pedido por un Estado laico, independiente de cualquier organización religiosa.

LU 24 dialogó al respecto con Domingo Torquatti, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Luján, quien dijo en primer término que “el debate de alguna manera siempre estuvo en el fondo, son prácticas desde la humanidad en su momento y las culturas. Hay comunidades que van desarrollando criterios, hay situaciones no queridas”.

Torquatti dio a entender que si el aborto se produce por una violación “es una injusticia que se comete y se intenta resolver por el lado más débil. Hay una ley que prohíbe el consumo de alcohol en los chicos, también hay una ley que dice que los menores tienen que ser protegidos ante el consumo de drogas y esas cosas pasan igual”.

“Se busca como sensato que no haya un alumbramiento no deseado. La Iglesia cree con criterio honesto que la vida comienza con la concepción y el aborto es quitar una vida. El hilo se corta por el lado más débil”, indicó el párroco desde su postura.

“No quiero un centavo del Gobierno”

Al ser consultado por la posible separación del Estado y la Iglesia, otro tema que también ha entrado en un fuerte debate, para Torquatti, desde su opinión personal, manifestó que no desea recibir ni un centavo por parte del Gobierno: “En la obra que hemos hecho en el templo no hay un centavo de provincia, municipio o nación. Esto es una obra de Dios, de la voluntad de la gente y la voluntad de lo que nosotros hacemos. Sería bueno que el Estado y la Iglesia Católica pongan en claro cuánto es lo que se aporta”, sostuvo.

“De mí parte yo no quiero un centavo del Gobierno. Es una torpeza que la Iglesia institucionalmente como el Gobierno no digan cuánta plata se le pasa a la Iglesia” dijo el párroco, al tiempo que indicó que “a mí no me interesa el tema pero me gustaría que se dijera realmente cual es la situación y muchas veces la gente opina torpemente”.

Además sobre el final de la nota, Torquatti expresó que “el peor misterio de todos somos nosotros, se habla de economía y todos tienen la solución, se habla de fútbol y todos tienen la solución. Todos opinamos, pero en las cosas que son sustento en nuestra vida tenemos que ser más claros y honestos y parados sobre eso construir algo mejor”.