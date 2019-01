La Dirección de Deportes informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Seven de Hockey de Verano que se realizará el sábado 23 de febrero en la quinta del Club Huracán.

Las planillas se podrán retirar en la sede de Brandsen 181, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, y la inscripción está dirigida a las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.