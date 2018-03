“Este gobierno no mira mucho al sector” dijo el presidente de CARBAP

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa – CARBAP - , Matías de Velazco, hablò con LU 24 luego de la reunión mantenida con la gobernadora María Eugenia Vidal, en el marco de la Mesa Agropecuaria Provincial, junto a Coninagro y la Federación Agraria.

El dirigente explicó detalles del encuentro, en el que destacó que “hubo un cambio en la actitud de la gobernadora, ya que en el anterior encuentro, abrió la reunión y se retiró, pero ayer dedicó una hora y media, junto a los ministros de Economía Agroindustria y Obra Pública para escuchar los reclamos”.

Consultado respecto a que la presidencia de la Comisión de Asuntos Agrarios en la cámara baja bonaerense recayó en el diputado kirchnerista Gabriel Godoy, De Velazco dijo que “llama la atención, teniendo en cuenta los antecedentes de lo sucedido con el gobierno anterior, es un signo que la Provincia no mira mucho al sector, y yo creo que la reunión de ayer se gestó al tomar conocimiento de la disconformidad que se gestaba en el interior”.

No obstante, el titular de CARBAP describió que “nos encontramos con a una gobernadora receptiva; no hubo nuevos anuncios, pero se le hizo mucho hincapié para que no se trabe el tema de las emergencias, ya que va a ser un año en el que esta medida les permitiría a los productores seguir en carrera, por lo que hay que tratar de no perder la actividad”.

“Se le hablo de morigerar la presión impositiva, y ella expuso, a través del Ministro de Economía respecto al déficit que tiene la Provincia; nosotros hicimos hincapié en el tema porque nos quita capital de trabajo, se le hablo del aumento exagerado del inmobiliario, que hoy por hoy es del 59% cuando debería ser del 50 % y si no lo corrigen un error no se llegará a esa cifra, y también se reclamó de que se deje de lado un impuesto creado por la administración anterior que este gobierno mantiene, a lo que el ministro del área justificó porque se sostiene que se dividen los campos para pagar menos impuesto inmobiliario, lo que no ocurre y si ocurrió fue hace setenta años”.

De Velazco también consideró que luego del documento presentado en Expoagro, el que marcó fuertes diferencias con el gobierno provincial que “básicamente estas son impositivas, ya que entendíamos que la gobernadora no miraba al sector productivo, y tercerizaba el manejo del mismo, pero entendemos que es bueno que al recibirnos sepa la realidad desde los productores y no a través de los funcionarios”.

Finalmente, sostuvo que “la provincia de Buenos Aires y la Pampa tendrán un año 2018 durísimo, desde lo productivo y lo financiero; estamos trasladando hacienda por el tema de la sequía, y vamos a necesitar de un gobierno que no nos ignore, porque los pueblos del interior se mueven por el desarrollo del sector, y esto va a tener una repercusión social que no se va a soslayar”.