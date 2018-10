Esteban Baquedano y Valeria Vassolo son los nuevos campeones del Anual de Golf local

Esteban Baquedano, se coronó otra vez campeón del anual local de golf, al cabo de tres días de juego con un total de 233 golpes. Baquedano se adjudicó del campeonato Scratch y con hándicap, lo que en total reúne unos 12 campeonatos anuales. En diálogo con LU 24, el campeón dijo que “decidí jugarlo hace un mes, hacía mucho que no competía y como lo jugaba Federico Pérez hijo y Troccoli me entusiasmé para hacerlo. Jugar tres días es cansador, el golf te agota mentalmente también, jugué bien el drive y los hierro, el putter no tanto. Pensé que no me iba a alcanzar para ganar este año, pero alcanzó y logré el título”.

En damas el campeonato fue para maria Valeria Vassolo, logrando su octavo título. Finalizó la ronda de tres días con un total de 253 golpes. Definió junto a Dolores Castro, Ana Mangieri y Lucía Pomponio.