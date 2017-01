Estiman controlar las llamas que aún están a 40km de Marisol

Andrés Colonga, jefe de Bomberos de la localidad de Oriente, advirtió que la situación en cuanto al fuego en la zona no es alentadora. “Nos convocaron desde Coronel Dorrego por un incendio que se fue extendiendo, hasta la zona donde hay una plantación, una reserva, conocida como campo de Zucolli, y estamos esperando a que el fuego salga de esa reserva para trabajar en los campos de la zona de médanos. Es muy difícil porque los vientos rotan continuamente, y hasta se complica sobrevolar la plantación porque el humo es tan intenso que no se ven las llamas. De todas maneras todavía estamos lejos de Marisol, a unos 40km, tenemos opciones de combatir el fuego antes”, sostuvo.

“Entiendo que se va a solucionar en la jornada de hoy, así que no queremos alarmar a nadie. Se comentaba que el viento iba a disminuir para el mediodía, esperamos que se dé y que las llamas se puedan controlar”, consideró Colonga.