Estiman que el fogón del pool de escuelas rurales va a ser un éxito

El fogón número uno de la Fiesta Provincial del Trigo, el principal y ubicado frente al escenario Juan Pesalaccia, fue históricamente ocupado por la Escuela Técnica de Tres Arroyos. En esta oportunidad, un conjunto de escuelas rurales encabezada por la Escuela 28 de Claudio Molina. En diálogo con LU 24, Eduardo Chiara, uno de los representantes de esta iniciativa, dijo que “para nosotros era un desafío, era algo que nos proponíamos hacer, participar con un fogón o stand, estas ideas empiezan a surgir en las comisiones y nos animamos a venir a la licitación. Veníamos con otra idea, apuntábamos al dos que era un poco más chico y terminamos ganando el uno”.

“Estamos muy contentos, la gente de Tres Arroyos nos ha recibido de la mejor manera con todo el apoyo, todos nos han tratado muy bien” explicó Chiara, mientras que indicó que “cuando nos dijeron que ganamos el puesto número uno no me desmayé no sé cómo. Creo que esto va a ser un éxito par a nosotros, vamos a poder pintar la Escuela por fuera que es lo que más queremos”.

“La Escuela de Claudio Molina se encuentra trabajando muy bien y desde hace 50 o 60 años, aunque sí el jardín de se encuentra cerrado en estos momentos”, indicó Chiara.