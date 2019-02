Estiman que en Claromecó habrá unas 40 mil personas durante el fin de semana

El Secretario de Seguridad Municipal, Claudio Cuesta, estimó que posiblemente en Claromecó habrá unas 40 mil personas durante este fin de semana en el marco del concurso de pesca “las 24 Horas de la Corvina Negra”, por lo que si bien el operativo dispuesto es similar al del año pasado, indicó que se reforzó el sistema de postas.

“El operativo es similar al de todos los años, pero se reforzó un poco más, como algunas postas desde la salida de 15 y 26, hasta la Ruta N° 228 y Av. Monteagudo. Colaboran Bomberos Voluntarios de Claromecó, San Francisco de Bellocq y Tres Arroyos, además de la patrulla inspectores del área de tránsito y personal policial de las distintas dependencias”, indicó.

Consideró además que en el regreso, si las condiciones climáticas son buenas, “harán que la gente espere a último momento para volver, por lo que está todo dispuesto con postas de control de 9 a 11 kilómetros entre unas y otras. Creo que este fin de semana tendremos cerca de 40 mil personas entre quienes arriban a pescar, sus familiares y los turistas que ya se encuentran veraneando”.

Anunció también que “mañana a las 14 horas la bajada de Dunamar y El Faro se cortarán en virtud de dar tiempo para que los vehículos de los pescadores puedan subir y que no se obstaculice el tránsito. Estarán cerradas hasta 15.30 horas”, señaló.

Por otra parte, Cuestas indicó que personal de la secretaría debió intervenir en el accidente que se registró en la playa cerca del mediodía, “porque uno de los conductores estaba un poco ofuscado, se iniciaron actuaciones y la comisaria procedió a notificar al Juzgado Correccional, porque el conductor estaría en presunto estado de alcoholemia, cosa que aún no se pudo corroborar. No ocurrió en la zona de circulación, sino en la zona de playa”.

Trabajaron en el lugar “inspectores de tránsito y personal policial”.