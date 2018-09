Estiman que prosperará la renovación del comodato al Consorcio Pavimentador

La Comisión de Obras Públicas trató el pedido de renovación del comodato por el predio que ocupa, contiguo a las vías del ferrocarril, el Consorcio Pavimentador. Al respecto, el titular de la Comisión, Matías Fhurer, advirtió que “habrá que revisar el convenio original con Ferrosur, pero entendemos, por la información que en su momento nos presentó Mario Holzmann a todos los bloques, que hay consenso entre los concejales para que se renueve. Entiendo que el Consorcio tiene que seguir viviendo y donde está, así que no creo que el Municipio tenga inconvenientes siempre y cuando Ferrosur acceda”.

El “esqueleto” de Claromecó, este edificio inconcluso que se ha convertido en un particular emblema de la villa balnearia, también fue mencionado en torno a la existencia de dos expedientes que hacen referencia a las condiciones del edificio, uno municipal y otro del que dispone Cambiemos, pero en definitiva persisten dudas acerca de si se puede retomar la construcción o no. “Pero la Municipalidad ha hecho lo que corresponde, intimándolos y aplicándoles las sanciones cuando han sido pertinentes, lo que no queda claro es si se podría seguir, si sirve el apuntalamiento que tiene, o si hay que demolerlo”, sostuvo Fhurer.

También se resolvió pedir una reunión al ENACOM para destrabar expedientes relacionados con la instalación de antenas de telefonía, ya que no se dispone a nivel local de instrumentos para la medición de radiaciones.