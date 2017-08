Estos son los canales que televisarán fútbol en el inicio de la Súper Liga

Atento a que hoy se inicia el campeonato de primera división del fútbol argentino, CELTAtv informa a sus abonados cómo verlos de modo gratuito, al menos hasta el mes de octubre próximo, donde según se prevé comenzará el servicio pago.

Durante agosto y setiembre, los partidos se pueden ver gratis, a través de las señales Fox Sports (22), Fox Sports 2 (26) y TNT (43), en el abono básico del canal de cable de la cooperativa.

A partir de octubre, de no existir ningún cambio en lo estipulado hasta este momento por las señales dueñas de los derechos televisivos del fútbol argentino, los partidos serán pagos, en HD y se verán a través de las señales Fox Sports Premium y TNT Sports.

Dichos paquetes ya están disponibles para los asociados de CELTAtv, pudiéndose consultar al respecto en la oficina comercial de Sarmiento 449 o través del teléfono 428586.

Para este fin de semana, el primero del nuevo torneo, los que siguen son los horarios de los partidos y canales que los televisarán.

Viernes 25/8: 19.05 horas, Tigre vs. Vélez (TNT); 21.05 horas, Banfield vs. Belgrano (Fox Sports 2)

Sábado 26/8: 14.05 horas, Defensa y Justicia vs. Gimnasia LP (Fox Sports 2); 16.15 horas, Colón vs. Central (Fox Sports 2); 18.05 horas, Talleres vs. Lanús (TNT); 20.05 horas, Independiente vs. Huracán (Fox Sports 2).

Domingo 27/8: 11.05 horas, San Martín vs. Patronato (TNT); 14.05 horas, Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz (Fox Sports 2); 16.05 horas, San Lorenzo vs. Racing (TNT); 18.05 horas, Boca vs. Olimpo (Fox Sports 2); 20.05 horas, Temperley vs. River (TNT).

Lunes 28/8: 19.05 horas, Newel’s vs. Unión (Fox Sports 2); 21.05 horas, Estudiantes vs. Arsenal (TNT).