“Estoy desolada”, dijo vecina a la que le robaron por sexta vez

Gabriela Irigoin fue robada por sexta vez en los últimos meses y dijo por LU 24 “estar desolada”.

Esta vez, los ladrones rompieron la cadena y el candado del portón de la obra en construcción ubicada en calle Claromecó 1375. “Ahora me robaron otra hormigonera y una escalera”, expresó con indignación.

“Hace dos meses que vengo luchando, yendo a la comisaria día por medio, hablando con Fiscalía pero hasta el momento no hay ninguna actuación realizada. Yo creo que tienen que ser del barrio pero nadie me da respuestas”, lamentó.