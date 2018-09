Estreptococo: cuál es el origen de la bacteria que mató a cuatro chicos

El streptococcus pyogenes es una bacteria que produce habitualmente infecciones de garganta (faringitis) e infecciones en la piel. Se trata de un germen para el que no hay vacuna.

De los cinco casos que se dieron en el Hospital Pedro de Elizalde, tres son residentes de la Ciudad de Buenos Aires y dos de Provincia de Buenos Aires. Dos de los chicos murieron, a un paciente ya le dieron el alta y dos siguen en sala de internación de clínica pediátrica.

Este mediodía se informó además que murió una nena en Rosario (Santa Fe) y otra en Misiones con el mismo cuadro.

Desde el Gobierno de la Ciudad se dio la alerta epidemiológica y en este sentido el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Pirovano de nuestra ciudad, doctor Gabriel Guerra, le dijo a LU 24 que “la alerta epidemiológica nos da la pauta de prestar atención, el estreptococo pyogenes es más común de lo que todos piensan. Desconocemos cuales son los factores de riesgo que podrían llegar a tener los pacientes, generando una mortalidad más alta de lo que habitualmente se espera y estamos a la espera de ver qué pasó con estos pacientes”.

“Este germen aumenta en estas épocas, se da como las famosas anginas en esta época del año. Este germen suele producir con menor frecuencia infecciones en la piel”, indicó Guerra.

Este germen si bien es más frecuente en esta época del año, las causas de su detección en un número inusual, con cuadro severo, y en tan breve periodo de tiempo se encuentra aún en investigación ya que no es habitual.

“Es uno de los gérmenes más sensibles a los antibióticos y por eso desde la pediatría lo medicamos con la penicilina, esto no deja más que alertar a la población en el manejo preventivo de infecciones dispersas de persona a persona” explicó el jefe de Pediatría del Hospital.

“Es importante el lavado de manos y evitar el contacto con personas de cuadros febriles altos y ventilar los ambientes”, sostuvo Guerra, quien además explicó que ante cualquier síntoma consulten a su médico de confianza.