Estuvo el superintendente regional de Policía y anunció la creación de un grupo de choque

El superintentente de la Región Interior Sur de la Policía de la Provincia, comisario general Gustavo Maldonado, encabezó reuniones con el secretario de Seguridad, Werner Nickel, y con jefes policiales del distrito y la región, según indicó “para poner a disposición a la Policía, intercambiar información y ver qué elementos se pueden aportar a la Fiscalía para contribuir a esclarecer algunos hechos que han ocurrido en Tres Arroyos y que no formaban parte de la habitual normalidad de los últimos tiempos”.

Maldonado atribuyó esta situación a una cuestión cíclica que se da cuando algunos delincuentes salen de la cárcel y “no sólo no tienen voluntad de reinsertarse sino que salen más profesionales; intercambian información con delincuentes de otras zonas, entonces algunas veces hacen la logística de un hecho en su lugar de origen y el foráneo es el que lo comete. Esta irrupción de personajes que gozan de algún beneficio carcelario y la aparición de delincuentes foráneos, que incluso hemos identificado en hechos cometidos en Bahía Blanca, podría estar entre las causas de lo que está pasando en la zona”.

En este aspecto recordó el ejemplo de quienes utilizan los inhibidores para el cierre de los autos, delito que se verificó, en parte con los mismos sospechosos, en Bahía Blanca.

Maldonado declinó vincular el crecimiento del delito con la realidad social, y advirtió que “aunque la gente no lo percibe como tal, casi siempre hace más daño el delincuente de guante blanco que el otro, y ni siquiera recibe la misma pena”.

El jefe policial también relativizó la efectividad de una mayor estabilidad de jefes policiales en las dependencias, pero celebró la creación de dependencias de alta jerarquía en la zona para que los jefes del interior bonaerense sigan ascendiendo en su carrera sin necesidad de irse a La Plata o al Conurbano.

Finalmente, entre sonrisas, descartó que haya enfrentamientos entre la Policía de Tres Arroyos y su conducción política, el Municipio. “No escuché ningún tiro”, ironizó, y se refirió a una reciente llamada que compartió con el secretario de Seguridad.

Como anuncio a nivel policial, aseguró que es inminente la creación del Grupo de Apoyo Departamental, “que está bastante avanzado y hoy está a un paso intermedio de la firma de la resolución ministerial. Después habrá que capacitar por medio del grupo Halcón al personal de este grupo de choque, y quienes aprueben esa formación podrán integrarlo”, finalizó.

En la reunión estuvieron presentes la Jefa Departamental de Seguridad Comisario Inspector Sandra Roncallo, el Jefe Comunal de Adolfo Gonzales Chaves Comisario Inspector Oscar Arista, el Jefe de la Sub Delegación de Investigaciones Comisario Pablo Dore, el Jefe Distrital Comisario Gustavo Sosa, el Jefe de la Estación Comunal Tres Arroyos Subcomisario Gabriel Sosa y el Jefe de la Estación Comunal Claromecó Subcomisario Martin Barragán.