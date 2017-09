Etcheto: No llegan al 10% las tierras cultivables inundadas y se espera que sigan escurriendo

Tras la difusión de un informe publicado por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca que hace referencia a alrededor de un 58% de la superficie cultivable del distrito de Tres Arroyos, estimada en 595.000 hectáreas, afectada por inundaciones o anegamientos, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Juan José Etcheto, advirtió que no llega al 10% la producción impactada por el agua y esa cifra va en disminución ya que hay buen drenaje.

“Hay zonas más afectadas como Lin Calel o Copetonas, como suele ser habitual ante tantas lluvias, pero según pude corroborar con Héctor Poggi, del Ente Vial, hay buen escurrimiento de las napas y de continuar esto en los próximos días sin lluvias intensas, ya no habría mayores inconvenientes. Por su parte la Chacra de Barrow está preparando un mapa satelital que estaría listo el martes o miércoles, pero que a priori tampoco mostraría una situación alarmante”, puntualizó Etcheto.

Además, el funcionario advirtió que no se han acercado productores preocupados por sus cultivos, ni tampoco se han manifestado en tal sentido quienes están manteniendo reuniones últimamente por el Plan Piloto de Pavimentación de Caminos Rurales.

Aniversario de Mayol

En otro orden de cosas, Etcheto dio detalles del encuentro que mantuvo en la mañana de este viernes con el intendente Carlos Sánchez y Carolina Goicoechea, del grupo de promoción turística de San Mayol, localidad que el 1° de octubre celebra su aniversario.

“Ese grupo hace un trabajo muy fuerte con varios integrantes de la localidad, además se está llevando adelante un proyecto de huerta comunitaria, la gente de Servicios Públicos también está parquizando, así que invitamos a los tresarroyenses a que se acerquen a este pueblo turístico que tenemos a 30 km y que no muchos conocen, tanto en el aniversario como en cualquier otro domingo”, indicó.