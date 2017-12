Etcheto refutó uno a uno los reclamos de los guardavidas, que ya están trabajando

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Juan José Etcheto, brindó una prolongada conferencia de prensa en la que refutó los planteos de la Asociación de Guardavidas, y aseguró que hoy comenzó a trabajar el grupo que prestará servicios hasta el 31 de marzo, mientras que el resto se incorporará en enero.

Entre otras consideraciones, Etcheto indicó que “los guardavidas son aproximadamente 50 de los 1200 trabajadores municipales. Entre estos últimos, el promedio salarial bruto es de 16.500 pesos, entre las categorías 2 y 10, que es la de jerárquicos. Los guardavidas, sin contemplar los sueldos de jefes y encargados, desde un inicial a uno de categoría A, el promedio es de 33.000 pesos. El 100% más. Han recibido un incremento del 65% de su salario en los dos últimos años, lo que no se puede decir que no haya acompañado a la inflación. Y los sueldos son públicos, porque los paga la población, y se pueden conocer perfectamente porque también se han difundido los nuestros. Tengo entendido que se publicaron, y por lo que me comentaron son reales, aunque faltan algunos ítems como las horas extras”.

“Dentro de lo que corresponde con la ley”

En este sentido, advirtió que “está bien que una asociación gremial tome varias leyes y decretos y con su sumatoria haga el reclamo, pero lo cierto es que el decreto reglamentario de la Ley 14.798 dice expresamente que cuando los guardavidas son municipales, tienen que atenerse a la ley 14.656, que rige el empleo municipal, así que entiendo que estamos dentro de la normativa”. Y volvió a expresar la preocupación de los municipios “porque no llegan los fondos que la ley provincial prevé para hacer frente al operativo de seguridad en playas, planteo que hicimos en dos reuniones con el Ministerio de Trabajo provincial, para que previera o bien una partida o una modificación a la ley, lo que no se logró pese al compromiso de algún legislador del oficialismo”.

Carga horaria

Con respecto al reclamo por las 6 horas de trabajo, Etcheto indicó que “estamos de acuerdo con el cumplimiento de las 6 horas, incluso les pedimos a los guardavidas que ellos, que son los que saben muy bien cómo desplegar el operativo de seguridad y sin duda lo hacen con gran responsabilidad, nos presentaran un plan para trabajar con esa carga horaria e incluso incorporar más personal para que esto se pudiera cumplir. No lo hicieron, porque lo que nos plantearon es trabajar seis horas, con el sueldo de siete, y además hacer horas extras, lo que parece ir en contra de lo que prevé la ley, que es evitar la sobreexposición al sol y minimizar el riesgo de la tarea”.

“Ustedes tienen registros fotográficos y de audio de las cuatro o cinco reuniones que hemos tenido en estos últimos dos meses, de manera que faltan a la verdad los guardavidas que dicen que no los atendemos”, sostuvo Etcheto, quien señaló además que en uno de esos encuentros se resolvió la incorporación de los ítems por refrigerio y título al salario. “Además son muchas las cosas que se han ido logrando a lo largo de estos años; antes, los que comenzaban a trabajar en el inicio de la temporada eran los jefes, hoy son 22 guardavidas. Y el equipamiento ha ido mejorando año a año, porque a un jeep que había que empujar en los médanos se lo reemplazó por camionetas nuevas, y se incorporaron 5 motos de agua”. En este tramo, el funcionario consideró que “el presidente de la Asociación de Guardavidas, David Mariucci, tal vez desconoce el resultado de reuniones en las que no participó porque adujo compromisos laborales, mientras que en la presentación en el Concejo y en la manifestación de ayer estuvo presente”.

Casos particulares

Sobre los casos de Rivas e Ibañez, Etcheto explicó que “habíamos intentado un cambio de playa pero por un tema que no era de él, pero se charló y está trabajando desde hoy y por cuatro meses en Balneario Reta, cuestión que parece que la Asociación desconoce. Ibañez comenzó la temporada en Reta por tres meses, el 24 de enero planteó que había sufrido una lesión el 10 de enero, y la ART municipal no la reconoció. Se le mandaron notas para que se presentara a trabajar, e incluso el 6 de marzo se le envió una carta documento planteándole que regularizara su situación porque estaba cobrando el sueldo igual. No respondió ninguna de esas comunicaciones y no se presentó a trabajar. Y hace un mes y medio trajo unos papeles de la Superintendencia que le daban por válida su lesión, pero realmente nos hubiera gustado que los presentara en tiempo y forma, por lo cual el Municipio decidió no contratarlo. Tiene además algún cuestionamiento de algún parador, pero lo más importante para nosotros es que no cumplió con lo indicado desde el área de Recursos Humanos”.

Respecto de un reclamo por presuntos guardavidas que trabajan en negro, Etcheto sostuvo que “no son empleados del municipio, de manera que si ellos, como asociación gremial, no lo han denunciado, claramente son los que están en falta”.

Finalmente, el funcionario aseguró que “a mediados de octubre les dijimos claramente qué salario iban a ganar y les manifestamos que queríamos arrancar el 18 de noviembre, para aprovechar mejor los fines de semana largos. No recibimos respuesta. No sé si ellos tienen interna –consideró a requerimiento de la prensa- pero acá pareciera haber un tema político”, finalizó.