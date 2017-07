Evalúan la habilitación de cinco minimercados en Libertad al 800

Se llevó a cabo una nueva Comisión de Legislación, la cual tuvo la presencia del Secretario de Producción, Juan José Etcheto, que informó al Concejo Deliberante a cerca de la subdivisión en diferentes rubros (5) de un inmueble ubicado en av. Libertad al 800. La concejal del FpV, Graciela Callegari, le contó a LU 24 que “la Comisión no tiene este asunto entre los expedientes a tratar, pero Etcheto quiso venir a informar que se ha hecho una presentación de solicitud de habilitación de espacios individuales en un edificio de mayor tamaño, donde anteriormente hubo un supermercado. No existiría en la norma vigente nada que impidiera que esa habilitación tuviera su curso” y agregó que “hay que ver cómo avanza esto en términos de habilitación que será responsabilidad del ejecutivo cumpliendo las normas vigentes”.



Preocupación por la creación de supermercado en cubierto

Mientras que el edil Augusto De Benedetto dijo que “se presentó el Secretario de Producción mostrando un proyecto de habilitación que sería la subdivisión de un inmueble en diferentes rubros dentro del marco de la ordenanza que debe ser de menos de 80 metros”.

“Esto se va a analizar con algún asesor legal, hay un supermercado a menos de 50 metros del lugar y para mi estaría violando al ordenanza que salió en forma unánime del Concejo Deliberante. Es un inmueble que lleva una habilitación individual de cada uno de ellos, es un tema que puede tener algo de controversia, lo que más me preocupa es el precedente que se puede llegar a abrir”, explicó.



Otros expedientes

La Comisión de Legislación además le dio despacho a la licencia pedida por la concejal Laura Aprile hasta el 25 de agosto, también se dio despacho a una solicitud de darle interés municipal al próximo Encuentro Distrital Juvenil del Mercosur que se llevará a cabo en agosto.