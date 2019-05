“Evidentemente el año electoral va tomando temperatura y ven en mí una amenaza”, dijo Fhurer

El concejal de Peronismo Renovador Matias Fhurer se mostró sorprendido por la decisión tomada hoy en la reunión de la comisión de Acción Social del Concejo Deliberante.

Es que los concejales propusieron archivar los proyectos de Fhurer por su ausencia en las comisiones: “No es verdad, es una falacia total que no voy a las comisiones. Evidentemente están con una necesidad de colgarse de alguien para adquirir prensa”, dijo.

“A mí me pone contento que se preocupen tanto por la vida de los demás que de la propia. Me da tristeza por la gente y sobretodo porque están haciendo del concejo un circo para generar confusiones y conflictos en la sociedad”, expresó en clara referencia a los concejales Mercedes Moreno y Martín Garrido.

También aclaró que a principio de año se acordó que al haber tantos bloques no irían todos a todas las reuniones de comisiones y que fue una propuesta del Presidente y el Secretario del Concejo. “Está el libro de asistencias a disponibilidad de los concejales, Garrido y Mercedes Moreno”, indicó.

También agregó que “es una total falta de respeto que se mande a archivo un proyecto sin autorización del bloque autor. Es una cosa que no pasa acá, ni en ningún lado”.

Para cerrar aseguró que “evidentemente el año electoral va tomando temperatura y ven en mí una amenaza. No lo analizó de otra manera, ellos tienen muchas capacidades, y dentro de ellas tienen una que es la maldad o la denostación, capaz que eso les gusta y están muy interesados en hacerlo”.

“Como se puede hablar de unidad con este tipo de acciones, esto es lo que me llama poderosamente la atención”, concluyó.