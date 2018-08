Ex concesionaria del Camping Martín Reta: “Desde lo profesional lo desestimo totalmente”

Luego del anuncio de una reubicación del Camping de Reta tras vencer la concesión del mismo, quien fuera concesionaria del mismo, Mariana De Leo, Magister en Desarrollo y Gestión de Turismo, manifestó estar totalmente en desacuerdo con la idea del municipio y aseguró estar sorprendida con la supuesta medida.

“Al principio nos sorprendimos un poco, porque desde el 2017 venimos charlando con las autoridades municipales que nos interesaba hacer una transición, pensando en el trabajo hecho al desarrollo del negocio y considerando que había que darle un salto de calidad pensando también en los turistas y en los empleados que nos acompañan”, relató De Leo .

Destacó además sentirse sorprendida ayer “con algo que desde lo profesional lo desestimo totalmente, porque el camping siempre estuvo a dos cuadras del centro comercial de la localidad y está en la orilla oeste, y hacia el oeste no hay nada más que médanos y el pueblo se desarrolló para el otro lado. De hecho en el 2010, el municipio licitó otro camping en la zona de El Arroyito, en el cual todavía no le ha llegado la luz eléctrica y pensamos como un Director de Turismo puede tomar la decisión de cerrarlo abruptamente este año. ¿Quién le dice ahora sobre la temporada, a los turistas que son nuestros clientes, que no hay camping? Estamos sorprendidos”, sostuvo indignada.

“Desde lo profesional, no encuentro un justificativo cierto”, comentó indignada; “Pensamos que iba a haber alguna continuidad”, porque según manifestó el camping “está funcionado bien y está calificado como uno de los mejores de la costa bonaerense”.

“Crecimiento no es igual a desarrollo. Sin turistas, no hay turismo, y estamos sobre la temporada. ¿Cómo haces para desactivar el negocio? Hay que tener una transición. Hicimos incluso una oferta de una temporada más hasta que el municipio organice, pero el que no activó es el municipio. Harán un parque municipal que traerá costos, en vez de beneficios. Esto es municipal, pero la inversión la hicimos los privados”, sostuvo.