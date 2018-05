Ex Delegado de Reta integra la nueva Sociedad de Fomento y resalta el crecimiento sostenido del lugar

El ex delegado de Reta, Juan Carlos Rodríguez, participa activamente de la nueva Sociedad de Fomento de Reta y también colabora con la Delegación Municipal. Destacó en diálogo con LU24 el crecimiento sostenido de la localidad y anticipó que están en marcha más de 50 obras en el lugar.

“Estoy en la nueva comisión y quiero aportar. Ya que hace 50 años estoy en Reta. Vine desde muy joven y siempre me trataron muy bien y a uno se le hace eso la camiseta del pueblo. Al delegado lo conozco desde muchos años, y me ofrecí. Si puedo ayudar en algo, después de tanto tiempo uno está abierto a dar una mano”, sostuvo.

Mencionó Rodríguez que la nueva Sociedad de Fomento tiene como Presidente a Tomas Sánchez a quien se le sumó, Luciano Gonzales, Carlos Molinari, Claudio correa, “y algunas mujeres que hacen muchos años que viven aquí y saben de papeles”.

Destacó la llegada a Reta del nuevo médico como así también el crecimiento de la localidad y de la construcción en el lugar. “Mano de obra hay de todos lados del distrito y del conurbano también, ya que hay más de 50 obras en marcha y para Reta eso es muchísimo. Se tiene que aprovechar esto, porque no siempre vienen buenos momentos, hay que brindar lo mejor. Y a partir de ahí el inversor se anima o no”, comentó.