Ex enfermera del Hospital denuncia “acoso laboral” y pide trabajo

María Soledad González, enfermera, quien aseguró haber renunciado a su trabajo en el Centro Municipal de Salud en el mes de octubre, denunció públicamente haber sufrido “acoso laboral y presión para que hiciera cosas que no quería hacer, persecución constante conmigo y con mi hijo y amenazas”, y se presentó esta mañana en el Palacio Municipal para pedir ser recibida por el intendente.

“La jefa del Departamento y otras personas alrededor de ella me acosaron laboralmente durante mucho tiempo; esta persona, el último día que estuve trabajando, me gritó, me maltrató y me humilló delante de la gente, no le contesté y renuncié. Y constantemente me metían miedo diciéndome que no me renovarían el contrato si no hacía tal o cual cosa”, aseguró la mujer.

“Hace dos meses que no consigo trabajo, tengo un nene de 5 años y me mantengo y lo mantengo sola, me ayuda mi familia en lo que puede pero necesito trabajar”, sostuvo González, quien aseguró que “en los primeros tiempos la relación (con la jefatura) era mejor, pero después me empecé a ver obligada a hacer cosas que no quería hacer, porque mi profesión me ampara, y me tildaban de conflictiva”, describió.

González aseguró que otra compañera está en una situación similar, pero “no se animó a hablar con los medios”, y dijo que al plantearle el conflicto al “secretario del intendente, me dijo que hay quejas del Hospital”.

“No pude tomar ninguna medida judicial porque el vínculo laboral ya estaba cortado”, finalizó, para pedir “trabajo de lo que sea, en una casa o para barrer la calle”.