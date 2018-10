Ex Laso, lo bueno dura poco

Momentos difíciles viven los trabajadores de la empresa 3 Arroyos SA, ex Laso. Este martes y miércoles entraron camiones con insumos, pero solo alcanzó para poner en marcha una sola línea de la planta y ya no hay más producción.

Juan D’Annunzio, secretario en Tres Arroyos del gremio de la industria de la alimentación, quien tiene permanente contacto con los trabajadores, dijo que es bastante difícil la situación y además aseguró que ayer se enteraron que no van a percibir las quincenas. “Parece que tiene una inhibición de ARBA y no lo van a poder hacer electrónicamente, estamos aguardando saber cómo lo van hacer y si lo van a poder acreditar y si es realmente así”, contó.

“Esto es muy angustiante, son 130 familias que no saben qué puede pasar mañana. Estamos haciendo todo lo posible, hicimos muchas asambleas para ver qué pasos seguir y tenemos programada una nueva audiencia con el Ministerio de Trabajo”, dijo y agregó que “estamos trabajando en pos de una solución, por ahora no la hemos encontrado, ni la empresa, ni nosotros como sindicato”.

Sin seguridad

Por otro lado, D’Annunzio dio a conocer que la empresa de seguridad ya no presta el servicio. “Estamos en custodia de nuestra fuente laboral y de que no se lleven la poco mercadería que tiene la empresa porque no sabemos si después van a poder pagar o nos vamos a encontrar con un candado el día lunes”, precisó.

Reunión próximo miércoles

LU 24 también pudo saber que el miércoles próximo el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, recibiría al propietario de la empresa 3 Arroyos SA.

El objetivo de dicha reunión es buscar una ayuda para revertir la difícil situación por la que atraviesa.