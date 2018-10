Ex Laso: se reprogramó la audiencia en el Ministerio de Trabajo local

Se suspendió la audiencia que se iba a realizar hoy en el Ministerio de Trabajo local con los empleados de la empresa 3 Arroyos SA, ex Laso. La misma se reprogramó para el lunes próximo.

“La empresa presentó una nota diciendo que la situación había sido a destiempo, que no tenían las 48 horas de citado, por lo cual se pidió pasarla para el lunes próximo”, contó por LU 24 el asesor gremial del Sindicato de la Alimentación, Juan D’ Annunzio.

Además anunció que el miércoles 24 viajaran a La Plata para mantener una reunión en el Ministerio de Trabajo provincial. “Esperemos que tengamos alguna novedad más en concreto para la continuidad de la misma”, aseguró.

D’Annunzio confirmó que la planta de Pilar está en similar situación a la de Tres Arroyos. Los empresarios están debiendo la quincena y el mes completo a los trabajadores mensualizados. “Como trabajadores se cumple el horario, pero no hay actividad dentro de la misma”, agregó.