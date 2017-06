Ex trabajador de INTESAR asegura que lo despidieron por reclamar haberes y que la UOCRA no actuó en su defensa

Un ex empleado de INTESAR se acercó a nuestra emisora y denunció que tras participar en una medida de fuerza concretada en diciembre pasado en el obrador, fue despedido de la firma. Asimismo, asegura que la UOCRA no hizo nada para impedir la desafectación de él y ni de otros 11 trabajadores por la misma situación.

Adolfo Ezequiel Rolón, relató a LU24 lo siguiente: “soy una de las personas que antes de fin de año; antes del aguinaldo; hizo el reclamo. Fuimos los de la idea de prender gomas en la ruta y la UOCRA no estaba de acuerdo con nosotros, por eso nos despiden. Son 12 personas las que despidieron de los cuales dos fueron a pedir perdón por lo que habían hecho, ya que estaban reclamando lo que les correspondía, y a ellos sí les volvieron a dar trabajo en el puente, pero a los 10 restantes ninguno fue llamado para ser reintegrado, cuando después tomaron 20 personas más después”, detalló.

Rolón, apuntó directamente contra el delegado de la UOCRA en INTESAR, Juan Biondi y señaló: “Quiero que Juan ponga la cara y explique, ya que dice que piensa en la gente y ellos no cobran y nosotros estábamos de la misma forma. La bronca mía es que él se hace pasar como buena gente y que piensa en los demás, cuando no lo está haciendo. Además los compañeros tienen miedo de que vuelva a pasar de nuevo o que por haber prendido gomas despidan gente. Hable con él; me dijo que hiciera lo que quisiera pero que él ahora estaba complicado, y le dije que este era el momento de hablar y que la gente sepa y escuche. No es solo que hay gente que no cobra, sino que echaron gente y ellos lo permitieron como sindicato”.

El ex trabajador de la firma, manifestó además que la empresa siempre se manejó de la misma manera “yo soy un de los primeros que entró y siempre se atrasó con las quincenas, el pago total; y cuando llega el invierno más porque no le conviene pagar horas extras, por eso para. Paga cuando se le antoja y la UOCRA lo permite”, aseveró.

Consideró que “la gente tiene miedo. Yo los representé antes y no tengo miedo de representarlos ahora. Otro de los problemas fue que a mí me querían poner de representante y a la UOCRA no le sirvió y nos echó”.

Rolón, arremetió duramente contra el gremio y sus representantes locales: “la UOCRA no da respuesta. Se encierran en su oficina y ahí queda. No sé que respuesta le dará la empresa. Me gustaría que después que cobren, saber cuántos telegramas llegan, porque en diciembre pasó eso. Si UOCRA se pone firme habrá la solución, porque no es el problema que la empresa no tiene la plata, sino que no quiere pagar, porque si vamos y vemos la firma, está llena de camionetas, máquinas, paga alquileres por toda la ciudad, y cómo es que no puede pagar a la gente; a su vez le tiene que dar de comer a la gente que viene de afuera. ¿ O los tienen sin comer?”.

Finalmente en cuanto a su situación indicó que lo despidieron “me mandaron el telegrama y no hay jubilaciones pagas, ni obras sociales pagas, quedó todo mal. Lo invito a Juan a que me de las explicaciones públicas, delante de la gente o que nos dé una solución y nos retome al obrador, si nunca trabajamos mal; solo nos echaron por reclamar lo nuestro”, dijo.