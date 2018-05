Exclusivo: Conte Grand anunció por LU 24 la asunción de nueva funcionaria judicial

El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Julio Conte Grand - en diálogo exclusivo con LU 24 - dijo estar muy conforme con “el entusiasmo que encontré en la gente, las estructuras de trabajo en Tres Arroyos están funcionando”, a la vez que, consultado sobre la designación del reemplazante de la Dra. Verónica Vidal, cargo vacante desde que ésta asumiera como Jueza en el Tribunal Oral Criminal, que “la designación de funcionarios se normalizará paulatinamente; de hecho hoy asumió una asesora en Menores e Incapaces”, en referencia a la puesta en funciones en la mencionada Asesoría de la Dra. María Palacios.

En otro aspecto, Conte Grand hablò sobre lo que se denomina “Justicia restaurativa”, y dijo que “es un término nuevo que se ha acuñado, para englobar distintos mecanismos de soluciones alternativas de conflictos y tiene algunos méritos, como lo fundamental que es instalar, conceptual y paradigmáticamente a la víctima, como eje central de todo el sistema. Es un objetivo central de nuestro plan estratégico y política criminal, en línea con lo que viene haciendo el Ejecutivo de la Provincia”.

Trabajo conjunto

“Trabajamos en conjunto con Seguridad y Justicia, por esta idea del nuevo paradigma de la restauración, nosotros creemos mucho que se produce una ruptura en la sociedad cuando se genera el delito, y no alcanza con la sanción, y en esa ruptura del delito hay muchas personas y grupos de personas en las cuales el Estado tiene que trabajar y no puede cerrar los ojos : naturalmente la víctima y sus familiares, y también a quien comete el delito, ya que hay un objetivo de recomposición de esa persona, de reinserción y reeducación en el ámbito social, no podemos perder de vista que son seres humanos, que por diferentes razones han llegado a esta situación por lo que instalamos esta idea de restauración, lo que es muy emblemático y significativo”, relató.

Mecanismos

“La misma se llevaría a cabo con distintos mecanismos; la idea es buscar aquellos que no lleven necesariamente a una sentencia o condena; la privación de la libertad es un extremo dentro del proceso penal, y el sistema debe tratar de evitarlo de todas maneras en la medida que se pueda aceptar; eso implica poner en marcha procesos de mediación, mecanismos de conciliación; el ámbito penal no es ámbito propicio pero también de algún modo podemos incorporar consultores o árbitros a los procesos que no son de naturaleza penal, ya que desde el Ministerio Público también tenemos competencia en la cuestión familiar, comercial, vinculada al medio ambiente, de defensa del consumidor, por lo que es importante incorporar estos mecanismos, por ejemplo el arbitraje”, explicó el funcionario judicial.

“Muy contento por el entusiasmo que encontré en la gente”

Julio Conte Grand finalmente expresó que “es la primera vez que vengo en carácter de Procurador y en visita oficial, y estoy muy contento por el entusiasmo que encontré en la gente, las estructuras de trabajo están funcionando, estamos con un déficit en lo que respecta a designaciones” y ante la consulta de la designación del nuevo titular en una de las Fiscalías, ante la vacancia dejada por la asunción como jueza de la Dra. Vidal, que “se irán solucionando progresivamente, también con designaciones de fiscales y ayudantes. “De hecho hoy asumirá una asesora”, sostuvo.