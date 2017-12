Expectativa en Orense por la obra de cloacas, que comenzaría en breve

Enrique Groenenberg, de Cambiemos, participó de la reunión informativa que funcionarios del SPAR dieron ayer en Orense para anticipar detalles de la esperada obra de cloacas. Según indicó, “se informó que se hará una laguna a cielo abierto protegida de cualquier tipo de contaminación, elevada bastante por encima del nivel de la tierra, con un tratamiento de cloro, y se aclaró bien este tema para que la gente no tenga ninguna preocupación”.

“La obra no tendrá ningún costo para el frentista, le llevarán las cloacas a la puerta de la casa y sólo tendrá que pagar la conexión de la vivienda a la red. Se dejó en claro también que no habrá impacto ambiental”, puntualizó.

Groenenberg consideró que “es una obra muy importante, se habla de una inversión de 85 millones de pesos, y se le indicó a la gente que en los primeros meses de 2018 se iniciarán los trabajos. Ya se presentaron empresas, sólo resta la adjudicación”, finalizó.